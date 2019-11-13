Картину Джентилески "Лукреция" продали на аукционе за $5,2 млн

ПАРИЖ, 14 ноября. /ТАСС/. Новый рекорд стоимости работ итальянской художницы Артемизии Джентилески установили в ходе торгов на площадке аукционного дома "Арткюрьяль" в Париже. Как сообщает пресс-служба аукциона, картина "Лукреция" ушла с молотка за $5,2 млн.

"Артемизия Джентилески побила свой мировой рекорд в "Арткюрьяль" сегодня вечером с потрясающей "Лукрецией", проданной за €4,7 млн/$5,2 млн с учетом премиальных!" - гласит сообщение в Twitter аукционного дома. Оценочная стоимость лота составляла €600-800 тыс.

Данная картина была обнаружена в частной коллекции в Лионе. На холсте размером 95,5х75 см изображена легендарная римская матрона Лукреция - супруга римского военачальника Луция Тарквиния Коллатина.

До недавних пор самой дорогой работой этой художницы XVII века (1593-1653) была "Святая Екатерина Александрийская", которая также была продана в стенах "Арткюрьяль" в 2017 году за €2,3 млн.