Богомолов: рецензии профессиональных критиков проигрывают "сарафанному радио" в соцсетях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Социальные сети превращаются в мощнейший инструмент в политической, социальной и культурной жизни России. Люди чаще доверяют мнению своих знакомых в соцсетях о культурных явлениях нежели профессиональным критикам, считает художественный руководитель Театра на Малой Бронной, режиссер Константин Богомолов.

"В зоне кино, в зоне театра профессиональное мнение критиков очень вымывается, вне зависимости от того, это мнение ценностное или ангажированное", - сказал он в четверг на пленарной дискуссии "Голос искусства в медиапространстве" в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

При этом в том, что касается искусства, как считает режиссер, мнение профессиональных критиков сейчас практически не учитывается обществом. "В существенной степени [в оценке искусства] роль играет "сарафанное радио", передача личного мнения от человека к человеку, - отметил Богомолов. - Оно осуществляется посредством социальных сетей. Нашими агентами влияния становятся наши знакомые, наши друзей, в большей степени, чем профессионалы".

По его мнению, соцсетями можно манипулировать не только в зоне искусства, но и в политической, и в социальной жизни России. "За счет социальных сетей происходит сжатие общения между людьми, мир становится очень плотным, мы можем общаться с огромным количеством людей одновременно, - сказал Богомолов. - В театре происходит премьера, я захожу в Facebook, там дикое количество мнений, именно они формируют информационный шум, именно они, а не рецензии формируют желание пойти куда-либо или нет".

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) пройдет с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.