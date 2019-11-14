Умерла концертмейстер Мариинского театра Наталия Домская

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Пианистка и концертмейстер Мариинского театра Наталия Домская умерла в возрасте 65 лет. Об этом сообщила пресс-служба театра.

"Мариинский театр с прискорбием сообщает, что 12 ноября на 66-м году жизни скончалась пианистка и концертмейстер Наталия Домская, которая работала в театре с 1980 года", - говорится в сообщении.

Выпускница Ленинградской консерватории Наталия Домская посвятила Мариинскому всю свою профессиональную карьеру. Она принимала участие в постановке многих оперных спектаклей, в числе которых "Евгений Онегин" и "Пиковая дама" в режиссуре Юрия Темирканова. В репертуаре педагога-репетитора был едва ли не весь оперный репертуар театра. Она отвечала за подготовку опер "Огненный ангел" Сергея Прокофьева, "Очарованный странник" Родиона Щедрина, оперы-оратории "Царь Эдип" Игоря Стравинского, "Фауст" Шарля Гуно, драматической легенды "Осуждение Фауста" Гектора Берлиоза, создала фортепианное переложение оперы "Борис Годунов" по рукописям Модеста Мусоргского.

Как пианист-аккомпаниатор Наталия Домская выступала с ведущими солистами труппы - Ириной Богачевой, Галиной Ковалевой, Николаем Путилиным, Юрием Марусиным, Булатом Минжилкиевым, Марианной Тарасовой, Геннадием Беззубенковым.