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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Пиотровский: Эрмитажный центр в Венеции не пострадал от наводнения

По словам гендиректора музея, мэру Венеции направлено письмо поддержки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Центр "Эрмитаж-Италия", который располагается в Венеции, не пострадал от наводнения, сообщил ТАСС во время Петербургского международного культурного форума генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он отметил, что эрмитажные помещения располагаются на втором этаже.

"Все в порядке. У нас вещей там нет", - уточнил Пиотровский.

Во время дискуссии "Город музею - музей городу" в рамках форума Пиотровский сообщил, что Эрмитаж направил письмо поддержки мэру Венеции и предложил подготовить такое же обращение от имени культурного форума.

"Есть такой же замечательный как Петербург город-музей - Венеция. Сейчас там происходят страшные события - борьба со стихией, и мы от Эрмитажа уже отправили письмо соболезнования, поддержки мэру Венеции. Я бы предложил, чтобы мы здесь от имени нашего форума тоже направили письмо мэру Венеции о том, что мы вместе с ними, с нашими итальянскими друзьями, потому что это еще одно испытание связи в той ситуации, в которой находится город-музей", - сказал он на сессии.

В Венеции, по данным итальянских СМИ, из-за проливных дождей и ветра оказалось затоплено свыше 80% города, уровень моря поднимался до рекордной за последние полвека отметки 187 см. Жертвами наводнения стали два человека, нанесен ущерб многим зданиям.

Научный и культурный центр "Эрмитаж-Италия" был открыт в 2007 году в Ферраре для совместной работы по изучению коллекций итальянского искусства и российско-итальянских культурных связей. С 2013 года центр "Эрмитаж-Италия" находится в Венеции: в его пользование были переданы помещения на площади Св. Марка в здании Старых Прокураций. Центр организовал более ста стажировок, несколько научных конференций и выставок.

Теги
ИталияРоссияСанкт-ПетербургVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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