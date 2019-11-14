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Фестиваль театров теней ShadowFest открылся в Москве спектаклем "Забытое Рождество"

Фестиваль продлится до 24 ноября

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Постановка Московского детского театра теней "Забытое Рождество" открыла второй Международный фестиваль театров теней ShadowFest, который начался в четверг в Москве.

"В этом году у нас впервые появилась возможность сделать свою новую постановку в рамках подготовки к фестивалю. И это очень приятно, когда ты не только зовешь гостей, но и показываешь им свои новые работы", - рассказала ТАСС директор театра Маргарита Модестова.

Спектакль - исследование

По ее словам, перед постановщиками была поставлена задача сделать для фестиваля спектакль на тему Рождества и Нового года, но при этом не использовать известные клише.

"Авторы предложили в качестве материала рассказ Александра Куприна "Бедный принц". Герою рассказа - сыну очень богатых родителей хочется вырваться из-под их опеки и пойти с обычными детьми на колядки. И когда он делает этот шаг, он получает очень важный опыт свободы", - добавила собеседник агентства.

Актеры из творческого объединения "Таратумб" Антон Калипанов и Ольга Шайдуллина (лауреаты "Золотой маски") отметили, что хотели создать постановку в жанре спектакля-лекции.

"Мы придумали, что темой нашей лекции является исследование личности главного героя - принца. Персонажи спектакля исследуют его жизнь и наталкиваются на разные болевые точки, связанные с его детством", - отметил Калипанов.

Шайдуллина отметила, что в современных лекциях используется большое количество медиа. В итоге лекции становятся похожими на спектакли. "Мы решили сделать наоборот. В рамках театра поиграть в лекцию", - добавила она.

Опера и тени

"Мы ездили на международные фестивали, какие-то коллективы и спектакли для фестиваля мы нашли там, некоторые команды мы отобрали на основе видео, которые они присылали нам через интернет", - сообщила программный директор фестиваля, театральный критик Марина Шимадина.

Она подчеркнула, что фестиваль ориентирован на семейную аудиторию. "Мы выбирали спектакли, которые подойдут родителям с детьми, которые будут понятны либо без слов, либо с минимальным переводом (если спектакли созданы на иностранном языке - прим. ТАСС)", - уточнила собеседник агентства.

"Мы хотели бы, чтобы фестиваль продолжался, мы показываем только некоторые аспекты театра теней. Мы готовы познакомить зрителей с другими исполнителями. Например, в Италии есть коллективы, которые показывают целые теневые оперы на большой сцене. Также есть различные перформансы и иммерсивные теневые спектакли, то есть когда зрители ходят по помещениям, а вокруг них на стенах возникают тени", - резюмировала Шимадина.

О фестивале

Во втором фестивале ShadowFest принимают участие девять театров из Польши, Испании, Италии, Турции, Великобритании и России. Большинство из них выступит в Москве впервые. В программу включены теневой спектакль-комикс, традиционный турецкий театр карагез, постановки с использованием видеопроекций, шоу рук. Спектакли созданы по греческим мифам, японским и арабским сказкам, они рассчитаны на детей от трех до 14 лет.

Также программа предусматривает мастер-классы и лекции, посвященные теневому театру. Фестиваль продлится до 24 ноября. Все спектакли пройдут на сцене Московского детского театра теней.

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