Медведев примет участие в международном культурном форуме в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетит 15 ноября Санкт-Петербург, где примет участие в торжественной церемонии открытия VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Медведев также встретится с деятелями культуры и искусства, - отметили в пресс-службе. - Участники встречи обсудят итоги ключевых мероприятий Года театра в Российской Федерации, вопросы доступности культуры, в том числе в отдаленных и сельских территориях, роль музыкального и театрального искусства для детей и молодежи".

В мероприятии примут участие вице-премьер Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский, полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В этом году главная тема форума - "Культурные коды в условиях глобализации". В программу впервые войдут треки - группы мероприятий, объединенные по тематическим направлениям. Каждый из треков посвящен задаче или проблеме, которая на сегодняшний день особо актуальна в разных областях культуры, в России и за рубежом: "Культура и молодежь", "Культура и общество" и "Фестиваль фестивалей". В будущем темы и количество треков будут меняться, следуя за культурной повесткой.

Медведев посетит выставку Берменьева

Кроме того, премьер-министр осмотрит выставку советского и российского фотохудожника и портретиста, заслуженного деятеля искусств России Сергея Берменьева. Это уникальный проект Российского фонда культуры.

На выставке будут представлены около 60 работ автора, в том числе фотопортреты ведущих представителей мировой литературы, искусства, музыки, театра и кино. Это Иосиф Бродский, Мерил Стрип, Михаил Барышников, Валерий Гергиев, Шерон Стоун, Сергей Михалков, Аль Пачино, Джек Николсон, Мстислав Ростропович, Шон Пенн, Виктор Цой и другие. Проект призван соединить западную культуру и культуру России в едином фотопространстве, раскрывая характер каждого героя через уникальную технику психологической фотографии, которой Сергей Берменьев прославился на весь мир.

В своей новой выставке Берменьев представляет работы не просто как фотограф, но и как художник, создавая драматические визуальные образы героев при помощи внедрения цветовой абстракции.

Фотограф является обладателем награды "Золотой глаз России", премии конкурса "Серебряная камера", а также автором 11 книг. Среди известных фотопроектов заслуженного деятеля искусств Российской Федерации - "8 звезд", "Цой и другие", "Русская Душа Иосифа Бродского".