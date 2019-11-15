Выставка работ Марка Шагала открылась в музее "Новый Иерусалим"

ИСТРА, 15 ноября. /ТАСС/. Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.

На выставке представлены работы из Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду, Музея Марка Шагала в Витебске, Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Музея истории евреев в России, Национального музея Марка Шагала в Ницце, Музея "Новый Иерусалим", а также частных коллекций.

"Мне показалось очень интересным сделать выставку Шагала именно здесь, потому что мы понимаем, что Иерусалим у каждого человека свой. Шагал тоже очень настойчиво искал свой Иерусалим. Это [решение сделать выставку в "Новом Иерусалиме"] становится своеобразным мостом, дающим возможность говорить на тему, которая ранее так внятно не проговаривалась", - сообщила на открытии куратор проекта и приглашенный эксперт в комитете Марка Шагала в Париже Екатерина Селезнева.

На открытие выставки также приехали внучки художника Мерет и Белла Мейер. "То, что он выражает в каждой своей художественной работе, скульптуре, - это любовь, жизнь и уважение. И даже какая-то внутренняя истинная сущность. Шагал - это не просто мечтатель, он осознанный мечтатель. Спасибо вам, всем перешедшим, и будущим посетителям, которые продолжат узнавать и раскрывать, что же такое Шагал", - заключили они.

Для посетителей выставка откроется в субботу и продлится до 8 марта 2020 года.

Шагал родился в 1887 году на территории нынешней Витебской области (Беларусь). Является русским и французским художником еврейского происхождения. Шагал создал свой неповторимый стиль под влиянием примитивизма, кубизма и экспрессионизма. Шагал также на протяжении всей жизни публиковал стихотворения, эссе и мемуары на идише.