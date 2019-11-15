Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Выставка работ Марка Шагала открылась в музее "Новый Иерусалим"

В экспозицию вошли 239 работ

ИСТРА, 15 ноября. /ТАСС/. Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.

На выставке представлены работы из Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду, Музея Марка Шагала в Витебске, Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Музея истории евреев в России, Национального музея Марка Шагала в Ницце, Музея "Новый Иерусалим", а также частных коллекций.

"Мне показалось очень интересным сделать выставку Шагала именно здесь, потому что мы понимаем, что Иерусалим у каждого человека свой. Шагал тоже очень настойчиво искал свой Иерусалим. Это [решение сделать выставку в "Новом Иерусалиме"] становится своеобразным мостом, дающим возможность говорить на тему, которая ранее так внятно не проговаривалась", - сообщила на открытии куратор проекта и приглашенный эксперт в комитете Марка Шагала в Париже Екатерина Селезнева.

На открытие выставки также приехали внучки художника Мерет и Белла Мейер. "То, что он выражает в каждой своей художественной работе, скульптуре, - это любовь, жизнь и уважение. И даже какая-то внутренняя истинная сущность. Шагал - это не просто мечтатель, он осознанный мечтатель. Спасибо вам, всем перешедшим, и будущим посетителям, которые продолжат узнавать и раскрывать, что же такое Шагал", - заключили они.

Для посетителей выставка откроется в субботу и продлится до 8 марта 2020 года.

Шагал родился в 1887 году на территории нынешней Витебской области (Беларусь). Является русским и французским художником еврейского происхождения. Шагал создал свой неповторимый стиль под влиянием примитивизма, кубизма и экспрессионизма. Шагал также на протяжении всей жизни публиковал стихотворения, эссе и мемуары на идише.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Новую сцену Пермского театра оперы и балета планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году
Ориентировочная стоимость объекта составляет 10,35 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС