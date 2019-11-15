Медведев пообещал продолжать встречи с деятелями культуры для обсуждения проблем театра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что будет продолжать обсуждение проблем театрального мира на встречах с деятелями культуры.

"Я только что встречался с российскими и зарубежными деятелями культуры, которые так или иначе связаны с театром, и считаю, что именно в ходе таких встреч можно обсудить и какие-то крупные проблемы, а иногда и, может быть, не самые крупные, но важные для всего театрального мира. Без сомнения, мы и дальше будем эту практику продолжать", - сказал глава правительства в пятницу на церемонии открытия VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Он напомнил, что 2019 год в России стал Годом театра. "Эстафету всероссийского театрального марафона передавали друг другу все регионы, театральное искусство с легкостью преодолевало не только тысячи километров нашей территории, но и национальные границы", - сказал Медведев. Он подчеркнул также, что в России впервые за 25 лет прошла международная Театральная олимпиада, участие в которой приняли 78 коллективов из 22 стран. "Это был настоящий театральный праздник", - заметил глава кабмина.

Медведев пожелал участникам форума ярких дискуссий, сил и вдохновения на новые творческие эксперименты. "И, конечно, желаю незабываемых эмоций от красоты родного Санкт-Петербурга. Сейчас ноябрь, но, все-таки, Петербург остается Петербургом", - обратился премьер к гостям церемонии.

Культура объединяет всех

Медведев также назвал культуру объединяющей силой и отметил бесстрашие искусства. Выступая на торжественной церемонии открытия VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, председатель правительства сказал, что одна из основных тем форума - "как сохранить национальную самобытность культуры в глобальном мире". "Это действительно очень непростая задача, но при этом быть полностью открытым этому миру, и без этого баланса невозможно говорить вообще о развитии человечества, о развитии искусства, которое объединяет всех нас вне зависимости от религии, от наших эстетических предпочтений, от политических пристрастий, конечно, и государственных границ", - подчеркнул глава кабинета министров.

На его взгляд, "искусство в известной степени - это всегда выход за определенные рамки, отсутствие страха сказать что-то новое, по-новому взглянуть на привычные вещи, даже если это вполне классическое искусство". Медведев назвал участников форума "представителями уникального сообщества людей, которое не одно тысячелетие через искусство, через культуру дает свои ответы на самые насущные, на вечные вопросы, вопросы, которые задает себе каждый человек". По его мнению, именно благодаря творчеству человек "получает возможность осознавать свою жизнь глубже, ярче и полнее". Премьер-министр процитировал писателя Федора Достоевского: "Искусство - такая потребность для человека, как есть и пить, потребность красоты и творчества, воплощающего его неразлучность с человекам, и без нее человек, может быть, не захотел бы жить на свете".

Председатель правительства считает важным, что более 35 тыс. участников форума "не только представляют свои работы, но и... вместе общаются, размышляют, спорят". Он также обратил внимание на тот факт, что "форум уделяет внимание проблемам поиска и поддержки молодых талантов". "Ваш форум дает признание тем, чей труд - сохранять и помогать знакомиться с искусством, это и работники музеев, и работники библиотек, театров, киностудий", - перечислил Медведев. Он отметил и роль меценатов, которые поддерживают проекты в сфере культуры.

"Но в первую очередь таким проектам все равно поддержку должно оказывать государство", - уверен Медведев. Глава кабинета министров напомнил о работе национального проекта, посвященного культуре, что делается впервые в истории страны. "Выделяем на него значительные средства и хотим сделать наше культурное пространство доступным практически для каждого человека, чтобы в любой точке нашей огромной страны граждане или непосредственно, или при помощи цифровых технологий могли послушать музыку, посетить концерт, музей, увидеть лучшие спектакли", - подчеркнул председатель правительства.

Театральная олимпиада - масштабный международный фестиваль, являющийся площадкой для развития глобальной театральной интеграции и диалога театральных деятелей разных стран. В этом году, в год своего 25-летнего юбилея, Театральная олимпиада впервые прошла одновременно в двух странах - России и Японии.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проводит секцию "Массовые коммуникации".