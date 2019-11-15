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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Музей "Петергоф" к 350-летию Петра I расскажет в регионах о застольях императора

Юбилей со дня рождения императора будут праздновать в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник (ГМЗ) "Петергоф" проведет в регионах России серию выставок к 350-летию Петра Великого, которое будут отмечать в 2022 году, и расскажет в регионах о застольях и других удовольствиях императора, рассказала ТАСС гендиректор музея Елена Кальницкая. Первый выставочный проект - "Что пирует царь великий" - открылся в пятницу в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

"Наша стендовая выставка в Петропавловской крепости рассказывает о том, как Петр отмечал свой день рождения. Как известно, он родился 30 мая 1672 года", - сказала Кальницкая. Посмотрев выставку, петербуржцы и гости города могут узнать, что, например, 19-летие царь отмечал в Архангельске во время плавания по Белому морю, а в 23-й день рождения был зван на прием к прусскому курфюсту в Кенигсберге, в день своего 38-летия в 1710 году заложил в Санкт-Петербурге церковь Исаакия Далматского (первый Исаакиевский собор), пятью годами позже устроил прием в Петергофе, 45-й день рождения отметил в Версале, в гостях у французского короля Людовика XV, а в 1719-м спустил на воду в Санкт-Петербурге новый линейный корабль Балтийского флота. Директор "Петергофа" рассказала, что музей-заповедник планирует предложить этот проект Европе, по аналогии с выставкой, которая в 2017 году была организована во Франции к 300-летию визита Петра в эту страну.

ГМЗ "Петергоф" станет одним из центров празднования юбилея своего основателя. По словам Кальницкой, в юбилейный год ему посвятят весенний и осенний праздники фонтанов на Большом каскаде, а в парке установят выставочные стенды, рассказывающие о том, как он строил Петергоф, какие фонтаны и дворцы построили или спроектировали при его участии.

Проекты в регионах

С 2020 года ГМЗ "Петергоф" начнет показ выставочных проектов в разных городах, на этих выставках задействуют экспонаты из дворца Монплезир, для которого Петр Великий лично определил местоположение и распланировал его, а к строительству привлек лучших мастеров и собрал первые в России коллекции европейской живописи, стекла, фаянса и фарфора. Первыми монплезирские экспонаты увидят жители трех городов Центральной России - Тамбова, Липецка и Воронежа, им расскажут о застольях Петра. А в 2021-22 годах выставка "Удовольствия Петра" будет показана в петровских городах Северо-Запада - Петрозаводске, Архангельске и Каргополе.

Выставки будут проводиться в зимний период, когда Монплезир закрыт для посетителей - использованные в его отделке лаковые панно очень чувствительны к перемене температуры и влажности и не позволяют использовать в этом здании паровое отопление. Каждую зиму картины из его галерей и другие экспонаты вывозят из дворца и каждую весну возвращают на место, оставляя на несколько дней нераспакованными, чтобы дать им "привыкнуть".

Юбилей Петра Великого

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году. Президент поручил правительству рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию. Юбилейные торжества охватят многие регионы, в первую очередь, те, которые связаны с исторической памятью о жизни и деятельности императора. Шесть регионов объединят Большие Петровские игры, связанные с ремеслами, судостроением и регатами - они пройдут в Ленинградской, Свердловской, Калининградской, Астраханской и Воронежской областях, Карелии и Санкт-Петербурге.

Согласно плану юбилейных торжеств, опубликованных на сайте Министерства культуры РФ, с 2020 года планируется начать установку памятных знаков в местах, связанных с Петром I, в регионах будут разрабатывать туристические маршруты и экскурсионные программы. Федеральные и региональные театры подготовят к юбилею спектакли о личности и эпохе Петра - например, петербургский театр музкомедии готовит исторический мюзикл "Петр Первый" на музыку американского композитора Фрэнка Уайлдхорна, а Михайловский театр готовит мировую премьеру двухактного балета "Люблю тебя, Петра творенье…".

В петровских городах

Центром юбилейных торжеств станут Санкт-Петербург и Ленинградская область - в Северной столице 350-летию ее основателя будут посвящены крупнейшие городские мероприятия, в том числе День города - 27 мая, День Святых апостолов Петра и Павла - 12 июля, День российской гвардии - 2 сентября, а также "Ночь музеев" 2022 года. В городе пройдет Международный Петровский конгресс, Международная конференция "Европейские маршруты Петра Великого", военно-морской парад, Всероссийский фестиваль "Невские хоровые ассамблеи".

Юбилейные мероприятия запланированы также в Воронеже, Астрахани, Екатеринбурге, Архангельске, Ярославле, Таганроге и других российских городах.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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