Медведев готов рассмотреть предложения по урегулированию кадровых вопросов в театрах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев готов рассмотреть предложения руководителей театров и деятелей культуры о том, как урегулировать кадровые вопросы, возникающие в театрах в связи с невозможностью перевести на срочный трудовой договор заслуженных, но уже мало выступающих артистов.

"У меня нет однозначного рецепта, как это делать. Если есть какие-то тонкие технологии и красивые правовые решения, которые вызрели в театральном сообществе, мы готовы их, конечно, рассмотреть, но я боюсь, что в значительной степени это всегда индивидуальная история, это проблема художественного руководителя театра, директора театра, как оформлять отношения, - сказал премьер-министр на встрече с деятелями культуры. - Мы готовы здесь находиться, естественно, с вами в максимально тесном диалоге".

Художественный руководитель ярославского театра имени Волкова Сергей Пускепалис на встрече описал Медведеву сложную проблему. "Зачастую уважаемые люди, которые посвятили свою жизнь театру, в штате. Естественно, у меня не поднимается рука их уволить. Но тем не менее, штатное расписание у нас разбухает, и мы не можем талантливых молодых актеров двинуть дальше по сетке. Что в этой связи делать? Переводить всех на контракты и дальше куда-то девать - тоже рука не поднимается, потому что это люди, которые посвятили свою жизнь [театру]. С другой стороны - молодые, которые тоже хотят работать и получать за это что-то", - сказал он.

Комментируя эту проблему, Медведев назвал ее непростой темой. "Эта проблема не юридическая, она этическая, - сказал премьер. - Есть очень уважаемый и солидный по возрасту актер, например. Для того, чтобы кого-то найти, с ним нужно заключить срочный трудовой договор, а это уже в известной степени ухудшение условий трудового договора, выражаясь кондовым юридическим языком, заключенного на неопределенный срок". Он добавил, что это всегда было безусловным основанием для обращения в суд и восстановления лица на работе, если его принудили перейти на контрактную форму.

"Это все советские традиции нашего трудового законодательства. Коллеги в других странах это с удивлением слышат, потому что договоры, заключаемые на неопределенный срок, в мире очень редко используются, особенно в сфере искусства и культуры", - уточнил глава правительства.