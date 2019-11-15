Худрук БДТ запустил проект "Курсовая", где представил работы своих учеников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Студенты режиссерского курса Андрея Могучего получили уникальную возможность показать свои работы на разных площадках Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова (БДТ) в новом проекте своего мастера - "Курсовая". Череду таких премьер открыл на репетиционной сцене БДТ спектакль четверокурсника Антона Морозова "Я была в доме и ждала, чтоб дождь пришел" по пьесе французского драматурга Жана-Люка Лагарса.

"Проект "Курсовая" родился из принципа подхода к обучению режиссеров на нашем курсе. Это "принцип вопроса". Столкнувшись на практике с какой-либо профессиональной проблемой, они должны ясно понять суть проблемы, сформулировать вопрос и найти на него ответ. Важно, что практика всегда опережает теорию. Такой способ обучения кажется мне наиболее эффективным, тем более в случае, когда обучение и воспитание будущих режиссеров происходит в профессиональном федеральном театре, где студент сталкивается со всем спектром проявления профессии", - рассказал журналистам Андрей Могучий.

По его словам на этом этапе будущие режиссеры "должны пройти инициацию зрителем, который приходит в театр, купив билет, столкнуться со всеми тяготами выпуска спектакля на профессиональной сцене, понять, что профессия режиссер - это полифония проблем и открытий, которые часто лежат далеко за пределами студенческой аудитории".

До конца ноября в стенах Большого драматического пройдут еще три премьеры. На Малой сцене будет показан спектакль "Фантазии Фарятьева" по одноименной пьесе Аллы Соколовой в режиссуре Фамила Джавадова. Именно на этой сцене в 1976 году пьесу Аллы Соколовой первым поставил Сергей Юрский, открыв имя талантливого драматурга.

Спектакль "Море" по пьесе современного норвежского писателя Юна Фоссе на Малой сцене поставил студент Арсений Бехтерев. Спектакль "Буря" - "комическое представление с пояснениями" по пьесе Уильяма Шекспира - представит в БДТ Арсений Мещеряков, который попытался пересказать это произведение так, чтобы оно было понятно и ребенку.

Роли в премьерных спектаклях играют актеры БДТ и студенты курса Андрея Могучего.