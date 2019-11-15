Гергиев и Безруков выступили на гала-открытии Санкт-Петербургского культурного форума

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Спектакль-концерт "Театр - жизнь" с участием Сергея Безрукова, Дарьи Мороз, Анны Большовой, музыкантов, танцоров и цирковых артистов представили в пятницу на сцене "Мариинского-2" в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ). Вечер прошел в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, передает корреспондент ТАСС.

В обращении премьер-министра Дмитрия Медведева к участникам форума, которым открылся вечер, глава правительства называл деятелей культуры представителями уникального сообщества, "которое не одно тысячелетие через искусство, через культуру дает свои ответы на самые насущные, на вечные вопросы, которые задает себе каждый человек". По его мнению, именно благодаря творчеству человек "получает возможность осознавать свою жизнь глубже, ярче и полнее". Понимаю жизни через искусство и посвящен спектакль-концерт, режиссером которого выступил фигурист и хореограф в фигурном катании Илья Авербух.

Сергей Безруков, Дарья Мороз и Андрей Бурковский разыграли "Пролог в театре" из трагедии Иоганна Вольфганга Гете "Фауст" через пластику и танец, поставленные Раду Поклитару. Балетная труппа Мариинского театра показала, как из творческого пыла родилось множество театральных форм. В магию театрального пространства вовлек зал клоун Леонид Лейкин, заставив всех по своему указанию то хлопать, то замолкать. Так каждый зритель оказался причастен к созиданию. Гимном всех причастных к искусству прозвучало стихотворение "Театр" народного артиста РСФСР Валентина Гафта.

Создатели спектакля продемонстрировали все многообразие театральных форм, в чем вместе с Мариинским театром им помогли артисты Государственного академического центрального театра кукол им. Образцова, театра Алексея Рыбникова и Музыкального театра детей Марины Ланда, заслуженная артистка России Анна Большова, лауреат XVI Конкурса Чайковского, скрипач Сергей Догадин. Родились и необычные дуэты. Например, солист оперной труппы Мариинки Евгений Ахмедов спел с кукольной дивой Вероникой Несмыкальской.

Повестка форума также нашла отражение в гала-открытии: искусство страны - гостя ПМКФ - Китая - представила танцовщица Ян Ву.

О форуме

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. ТАСС также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.

По словам вице-премьера РФ Ольги Голодец, нынешний форум бьет рекорд по числу участников, которое превысило 35 тыс. человек.

Форум развивается параллельно в двух потоках - профессиональном и общественном, и в трех направлениях. Обширная деловая программа (профессиональный поток) предназначена для специалистов различных областей культуры. Она охватывает 14 секций, каждая из которых посвящена одной из областей культурной деятельности, три тематических трека, официальные мероприятия. В профессиональный поток также включены программа деловой площадки, церемонии подписания соглашений в области культурного сотрудничества, церемонии вручения премии всероссийской акции "Меценат года" и премии имени Луначарского.

Общественный поток ориентирован на широкий круг аудитории, интересующейся вопросами культуры и искусства. В рамках общественного потока проходят лекции и мастер-классы лучших практиков и теоретиков искусства, конференции, спектакли, выставки, кинопремьеры.

В программу форума впервые вошли треки - группы мероприятий, объединенные по тематическим направлениям. Каждый из треков посвящен задаче или проблеме, которая на сегодняшний день особо актуальна в разных областях культуры, в России и других странах. В 2019 году темами треков станут "Культура и молодежь", "Культура и общество" и "Фестиваль фестивалей".