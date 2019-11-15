Всероссийский центр сохранения деревянного зодчества откроется в музее "Кижи" в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Всероссийский центр сохранения деревянного зодчества начнет работу с 1 января 2020 года на базе музея-заповедника "Кижи" в Карелии. Об этом на полях Санкт-Петербургского международного культурного форума сообщила журналистам в пятницу директор "Кижей" Елена Богданова.

"Это пять [штатных] единиц, которые дополнительно войдут в штат музея", - сказала руководитель музея-заповедника в Карелии.

Музей "Кижи" обладает большим опытом по сохранению и реставрации памятников деревянной архитектуры. На территории острова была проведена уникальная по способу реставрация главной церкви Кижского погоста - Храма Преображения Господня, работа предстоит еще на 14 объектах: в настоящее время ведется реставрация трех домов. "Ежегодно к нам приезжают миссии, они отмечали очень высокий уровень реставрационных работ. Сейчас мы с коллегами находимся на стадии подготовки разработки проекта реставрации церкви Покрова Пресвятой Богородицы", - отметила Богданова.

Несмотря на успешный опыт работы с деревянными памятниками, директор музея "Кижи" в очередной раз отметила дефицит хороших профессионалов в этой области. На сегодняшний день в Карелии работает всего две надежные и опытные организации, которые могут работать на объектах деревянного зодчества.

"Кижи" ежегодно проводят специальные курсы повышения квалификации для реставраторов памятников деревянного зодчества ИККРОМ. С нового учебного года на базе Петрозаводского госуниверситета (ПетрГУ) также откроется магистерская программа, которая будет выпускать реставраторов, специализирующихся на реставрации деревянных памятников. "На базе колледжа городского хозяйства (Петрозаводский техникум городского хозяйства) мы тоже начинаем готовить плотников-реставраторов", - отметила Богданова.

Студенты-реставраторы

Как рассказали ТАСС на кафедре ЮНЕСКО "Изучение и сохранение деревянной архитектуры" при институте лесных, горных и строительных работ ПетрГУ, в 2020 году на программу очной магистратуры для реставраторов уже выделено пять бюджетных мест, еще пять студентов музей "Кижи" намерен направить на обучение по целевым направлениям. Сейчас университет предлагает учебную программу для реставраторов деревянной архитектуры студентам-бакалаврам, однако, она представляет собой факультатив, рассчитанный на небольшое количество часов.

"Отдельное направление подготовки реставраторов раньше существовало в ПетрГУ, но последний выпуск был лет 20 назад. Сейчас мы возрождаем это в рамах магистратуры и планируем сконцентрировать обучение на восстановлении и приспособлении существующих памятников деревянной архитектуры под использование и под сохранение", - отметила собеседник агентства.

Музей-заповедник "Кижи" - один из крупнейших в России музеев под открытым небом. Это уникальный историко-культурный и природный комплекс, являющийся особо ценным объектом культурного наследия народов России. Основа музейного собрания - ансамбль Кижского погоста - является объектом Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.