Медведев посетил спектакль Академии Михалкова на сцене БДТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в пятницу посетил постановку "Метаморфозы III: Враги" Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. Постановка прошла на сцене Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова в рамках программы Санкт-Петербургского международного культурного форума.

После спектакля Медведев в неформальной обстановке побеседовал с Михалковым и поблагодарил его за приглашение на спектакль.

Вместе с премьер-министром постановку посетили вице-премьер Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Метаморфозы III: Враги" - постановка Академии Михалкова, представляющая собой компиляцию из произведений Ивана Бунина и Антона Чехова. Спектакль состоит из восьми произведений классиков, действие сопровождается видеокадрами с репетиций.

Серия спектаклей "Метаморфозы" - проект Академии кинематографического и театрального искусства Михалкова. Первые две работы из этой серии носили названия "Легкое дыхание" и "Жены артистов". Общей темой постановок является литературный материал: все сюжеты, использованные в спектаклях, написаны Чеховым и Буниным.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.