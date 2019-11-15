Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Эрмитаж покажет в последний день культурного форума картину Боттичелли из Галереи Уффици

Полотно "Мадонна делла Лоджиа" разместится с 17 ноября по 16 февраля во временно освободившихся витринах зала Леонардо да Винчи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж в завершающий день VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума представит картину Сандро Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа" из коллекции Галереи Уффици.

"Показ картины станет важным событием программы секции "Музеи и выставочные проекты" VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума", - отмечается в опубликованной программе форума.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе музея, "Мадонна делла Лоджиа" Боттичелли из Галереи Уффици разместится с 17 ноября по 16 февраля во временно освободившихся витринах зала Леонардо да Винчи. Две самые известные картины да Винчи из своей экспозиции - "Мадонну Бенуа" и "Мадонну Литта" Эрмитаж отправил на выставки во Франции и Италии, приуроченные к 500-летию со дня смерти гения эпохи Возрождения.

В рамках музейной секции форума в субботу пройдут дискуссии, посвященные стратегии развития музеев, их правам и взаимоотношениям с церковью. Спикеры театральной секции проведут дискуссию об архитектурном пространстве театров, удачных примерах реконструкции и приспособления, сохранении театров как объектов культурного наследия, а также их роли в сохранении нематериального наследия.

Главной дискуссией деловой части форума в субботу будет обсуждение проекта федерального закона "О культуре". Его концепция была впервые представлена на парламентских слушаниях в Государственной думе 22 марта 2019 года. В рамках итогового заседания форума состоится вручение премии им. А. В. Луначарского. Премия присуждается работникам музеев, театров, библиотек, киностудий и других учреждений культуры регионов России.

Для горожан

Участники общественного потока смогут посетить выставки в петербургских музеях и мероприятия, подготовленные партнерами форума. В дни его проведения для всех желающих доступны более 100 бесплатных мероприятий и предоставляется возможность беплатно посетить 39 музеев города, в числе которых Государственный Эрмитаж, Русский музей, Музей истории Санкт-Петербурга, Музей-памятник "Исаакиевский собор", Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства и другие известные площадки. Условием для такого визита становится регистрация в качестве участника общественного потока и получение бесплатного электронного билета через личный кабинет.

Во Дворце учащейся молодежи Санкт-Петербурга откроется Фестиваль детской книги, который подготовили российские детские издательства. Для юных читателей и их родителей разработана масштабная программа встреч с авторами, мастер-классы для детей всех возрастов и детские спектакли. Детскую тему на форуме поддержит выставка "Чебурашка и все-все-все. 50 лет главным персонажам советской мультипликации". Анимационные герои создавались в 1969 году, отражая характеры людей, настроения в обществе и события той поры, и в то же время доносили до подрастающего поколения вечные ценности.

Страны-гости

Страны и организации, получившие на форуме особый статус, продолжат показ выставок и организуют концерты. Турция демонстрирует в СПбГУ выставку книг - переводы произведений турецкой литературы на русский язык, выполненные с середины XX века до наших дней. Там же представлены объекты культурного наследия Турции в списке ЮНЕСКО. На концерте "Музыкальное путешествие Турции с Запада на Восток" прозвучат произведения турецкой и классической музыки.

Форум славянских культур организует круглый стол "Вселенная славянской литературы: значение коммуникации между авторами и переводчиками на примере проекта "100 славянских романов". Его участники обсудят место славянского романа на международном рынке и особенности перевода со славянского языка на славянский. Страна-гость форума Китай показывает в петербургском университете выставку современного искусства и проводит конференцию об искусстве и гуманитарных науках.

Многие выставочные проекты, подготовленные в Санкт-Петербурге к культурному форуму, будут доступны посетителям и после завершения его основной программы.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
Реклама на ТАСС
VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
Детский театр Бориса Эйфмана откроется на форуме в Петербурге интернациональной программой
В частности, выступят артисты из Пекинской академии танца и Государственной балетной школы Берлина
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС