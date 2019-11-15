Эрмитаж покажет в последний день культурного форума картину Боттичелли из Галереи Уффици

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж в завершающий день VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума представит картину Сандро Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа" из коллекции Галереи Уффици.

"Показ картины станет важным событием программы секции "Музеи и выставочные проекты" VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума", - отмечается в опубликованной программе форума.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе музея, "Мадонна делла Лоджиа" Боттичелли из Галереи Уффици разместится с 17 ноября по 16 февраля во временно освободившихся витринах зала Леонардо да Винчи. Две самые известные картины да Винчи из своей экспозиции - "Мадонну Бенуа" и "Мадонну Литта" Эрмитаж отправил на выставки во Франции и Италии, приуроченные к 500-летию со дня смерти гения эпохи Возрождения.

В рамках музейной секции форума в субботу пройдут дискуссии, посвященные стратегии развития музеев, их правам и взаимоотношениям с церковью. Спикеры театральной секции проведут дискуссию об архитектурном пространстве театров, удачных примерах реконструкции и приспособления, сохранении театров как объектов культурного наследия, а также их роли в сохранении нематериального наследия.

Главной дискуссией деловой части форума в субботу будет обсуждение проекта федерального закона "О культуре". Его концепция была впервые представлена на парламентских слушаниях в Государственной думе 22 марта 2019 года. В рамках итогового заседания форума состоится вручение премии им. А. В. Луначарского. Премия присуждается работникам музеев, театров, библиотек, киностудий и других учреждений культуры регионов России.

Для горожан

Участники общественного потока смогут посетить выставки в петербургских музеях и мероприятия, подготовленные партнерами форума. В дни его проведения для всех желающих доступны более 100 бесплатных мероприятий и предоставляется возможность беплатно посетить 39 музеев города, в числе которых Государственный Эрмитаж, Русский музей, Музей истории Санкт-Петербурга, Музей-памятник "Исаакиевский собор", Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства и другие известные площадки. Условием для такого визита становится регистрация в качестве участника общественного потока и получение бесплатного электронного билета через личный кабинет.

Во Дворце учащейся молодежи Санкт-Петербурга откроется Фестиваль детской книги, который подготовили российские детские издательства. Для юных читателей и их родителей разработана масштабная программа встреч с авторами, мастер-классы для детей всех возрастов и детские спектакли. Детскую тему на форуме поддержит выставка "Чебурашка и все-все-все. 50 лет главным персонажам советской мультипликации". Анимационные герои создавались в 1969 году, отражая характеры людей, настроения в обществе и события той поры, и в то же время доносили до подрастающего поколения вечные ценности.

Страны-гости

Страны и организации, получившие на форуме особый статус, продолжат показ выставок и организуют концерты. Турция демонстрирует в СПбГУ выставку книг - переводы произведений турецкой литературы на русский язык, выполненные с середины XX века до наших дней. Там же представлены объекты культурного наследия Турции в списке ЮНЕСКО. На концерте "Музыкальное путешествие Турции с Запада на Восток" прозвучат произведения турецкой и классической музыки.

Форум славянских культур организует круглый стол "Вселенная славянской литературы: значение коммуникации между авторами и переводчиками на примере проекта "100 славянских романов". Его участники обсудят место славянского романа на международном рынке и особенности перевода со славянского языка на славянский. Страна-гость форума Китай показывает в петербургском университете выставку современного искусства и проводит конференцию об искусстве и гуманитарных науках.

Многие выставочные проекты, подготовленные в Санкт-Петербурге к культурному форуму, будут доступны посетителям и после завершения его основной программы.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.