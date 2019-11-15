Детский театр Бориса Эйфмана откроется на форуме в Петербурге интернациональной программой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Народный артист России хореограф Борис Эйфман откроет в субботу в Петербурге Детский театр танца - новую площадку, задуманную как центр эстетического и профессионального воспитания юных артистов. Эта театральная и одновременно архитектурная премьера станет одним из ярких событий VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, отмечается в опубликованной программе форума.

По замыслу мастера, Детский театр танца соединит в одном пространстве общеобразовательное специализированное учреждение - Академию танца Бориса Эйфмана и полноценный театр.

"Наш театр станет репертуарным, - сказал хореограф в беседе с журналистами. - Такого не было никогда и нигде, потому что обычно выступления студентов, обучающихся балетному искусству, ограничиваются выпускными концертами. Здесь же начинает свою жизнь настоящий театр со своим репертуаром. Мы будем делать здесь спектакли, которые, уверен, станут интересны публике".

На этой сцене будут проходить показы балетных спектаклей и концертных программ для маленьких зрителей. Также здесь будут проводиться фестивали и конкурсы с участием детских творческих коллективов из России и зарубежных стран - как профессиональных, так и любительских.

Гала-концерт в день открытия станет интернациональным. Вместе с юными петербуржцами выступят их ровесники из Пекинской академии танца и Государственной балетной школы Берлина. А воспитанники Академии танца Эйфмана покажут балет "Мусагет". Эту постановку мастер осуществил в год 100-летия со дня рождения Джорджа Баланчина с труппой "Нью-Йорк Сити балет".

Новый театр

Новый театр получил зал на 500 мест и современное техническое оснащение. В ходе возведения сценической площадки была проведена реконструкция существующего здания средней школы. В новом учебном корпусе с сентября этого года осваивают общеобразовательные дисциплины воспитанники расположенной рядом Академии танца Бориса Эйфмана.

К реконструированной школе пристроен театральный комплекс. Он состоит из сцены и зрительного зала, репетиционного зала, гримуборных, мастерских, технических и бытовых помещений. Параллельное функционирование в одном здании общеобразовательного учреждения и полноценного театра - практика, не имеющая аналогов в мире.

О форуме

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.