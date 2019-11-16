Фокин предложил создать за рубежом Русский институт культуры и присвоить ему имя Чехова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. России необходимо подумать о "мягкой культурной экспансии" - создать Русский институт культуры за рубежом. С таким предложением выступил в субботу художественный руководитель Александринского театра, народный артист РФ Валерий Фокин на деловом завтраке на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

"Может быть, нам надо подумать об интеграции, о некой такой мягкой культурной экспансии - не пугайтесь, пожалуйста, этого слова. Что я имею в виду? Что существуют потрясающие крупные институты - Институт культуры Гёте, испанский, французский, шведский институты, но русского института у нас нет. И русского института театра, в частности, и культуры в более широком смысле. Эту функцию выполняют отчасти Россотрудничество и зарубежные центры культуры. И эти центры работают с русскоязычными людьми, но у них своя программа, они в полном объеме этого делать не могут. А вот русский институт, если его еще назвать именем Чехова... А Чехов - это имя, как Шекспир, во всем мире чрезвычайно важное и интересное", - сказал Фокин, обращаясь к министру культуры РФ Владимиру Мединскому.

Он отметил, что это логичное продолжение таких мероприятий, как фестиваль "Русские сезоны", Театральная олимпиада, и принесет свои плоды в области международного сотрудничества. По словам Фокина, работу русских центров культуры могли бы поддерживать и государство, и бизнес-корпорации.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. ТАСС также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.