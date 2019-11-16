Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Фокин предложил создать за рубежом Русский институт культуры и присвоить ему имя Чехова

Художественный руководитель Александринского театра назвал это "мягкой культурной экспансией"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. России необходимо подумать о "мягкой культурной экспансии" - создать Русский институт культуры за рубежом. С таким предложением выступил в субботу художественный руководитель Александринского театра, народный артист РФ Валерий Фокин на деловом завтраке на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

"Может быть, нам надо подумать об интеграции, о некой такой мягкой культурной экспансии - не пугайтесь, пожалуйста, этого слова. Что я имею в виду? Что существуют потрясающие крупные институты - Институт культуры Гёте, испанский, французский, шведский институты, но русского института у нас нет. И русского института театра, в частности, и культуры в более широком смысле. Эту функцию выполняют отчасти Россотрудничество и зарубежные центры культуры. И эти центры работают с русскоязычными людьми, но у них своя программа, они в полном объеме этого делать не могут. А вот русский институт, если его еще назвать именем Чехова... А Чехов - это имя, как Шекспир, во всем мире чрезвычайно важное и интересное", - сказал Фокин, обращаясь к министру культуры РФ Владимиру Мединскому.

Он отметил, что это логичное продолжение таких мероприятий, как фестиваль "Русские сезоны", Театральная олимпиада, и принесет свои плоды в области международного сотрудничества. По словам Фокина, работу русских центров культуры могли бы поддерживать и государство, и бизнес-корпорации.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. ТАСС также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.

Теги
РоссияФокин, Валерий ВладимировичVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
Реклама на ТАСС
VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
Мединский призвал СМИ вернуться к классическим стандартам журналистики
Как отметил министр культуры РФ, сегодня "редко встретишь журналистов, которые измеряют эффективность качеством материалов, а не количеством кликов"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС