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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Виртуальные туры на Кижи будут проводить в филиале карельского музея в Петербурге

Филиал начнет работу в декабре 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Виртуальные туры по музею-заповеднику "Кижи" и прямые включения с островом будут проводить в филиале карельского музея, который откроется в Санкт-Петербурге. Он начнет работу в декабре 2020 года, сообщила в субботу ТАСС на полях Санкт-Петербургского международного культурного форума директор музея-заповедника "Кижи" Елена Богданова.

"Мы планируем в декабре 2020 года запустить в работу [филиал], в Санкт-Петербурге будет возможность проводить виртуальный тур на остров Кижи. Мы постараемся, чтобы было прямое включение с островом. Например, звонарь - и с ним прямая связь на колокольне. Или с кузнецом, который в это момент находится в работе, или с плотником, реставратором. Это все востребовано, потому что люди сейчас хотят пережить эти ощущения, чтобы зацепило, и они поехали на остров", - рассказала собеседница агентства.

Впервые о создании петербургского филиала музея заявили в 2018 году. Филиал музея "Кижи" в Санкт-Петербурге появится в здании бывших интендантских складов по адресу улица Глинки, 2, где расположены филиалы музейно-выставочного центра РОСИЗО и Российского военно-исторического общества. Филиал займет помещение площадью около 500 кв. м.

"Это будет интерактивное пространство, площадка, где мы будем презентовать, популяризировать в том числе деревянное зодчество, и, конечно, наш удивительный остров Кижи. Наши промыслы будем представлять и фондовые предметы. У нас более 55 тыс. единиц хранения, 16 коллекций: коллекция мебели уникальная, предметы быта, утварь, лодки, археологические находки", - добавила Богданова.

Сотрудничество с Белоруссией

На полях форума музей-заповедник "Кижи" также подпишет меморандум о взаимопонимании с Белорусским государственным музеем народной архитектуры и быта. Документ предполагает возможность сотрудничества в научно-исследовательской, реставрационной, экспозиционно-выставочной и образовательной деятельности, обмене опытом работы по сохранению культурного наследия, развитии музейного дела и в других направлениях. Как пояснили ТАСС в музее "Кижи", с их стороны интерес связан с опытом белорусских коллег по приспособлению деревянных памятников под современные нужды и приведению их в соответствие с актуальными нормативами.

"С 2014 года у нас действует учебно-методический центр сохранения памятников деревянного зодчества, он был создан в соответствии с рекомендациями ЮНЕСКО, которые оценили проект и опыт реставрации Преображенской церкви на острове "Кижи" как уникальный и заслуживающий как можно более широкого распространения", - напомнили в пресс-службе.

Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта, как и "Кижи", находится под открытым небом и представляет собой музейный комплекс, который включает в себя более 250 памятников народной архитектуры. Важную роль в экспозиции играет ландшафт, позволяющий яснее представить традиционную культуру и локальные особенности истории белорусской жизни.

Музей-заповедник "Кижи" - один из крупнейших в России музеев под открытым небом. Это уникальный историко-культурный и природный комплекс, являющийся особо ценным объектом культурного наследия народов России. Основа музейного собрания - ансамбль Кижского погоста - является объектом Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. ТАСС также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.

Теги
РоссияVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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