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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Мединский сообщил, что в Москве появятся 35 новых многозальных кинотеатров в течение года

По словам министра культуры РФ, большинство из них откроют в спальных районах столицы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Новые частные многозальные кинотеатры появятся в Москве в течение ближайшего года. Об этом ТАСС сообщил в субботу министр культуры РФ Владимир Мединский в кулуарах VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).

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"В ближайший год в Москве откроется 35 новых многозальных кинотеатров, - рассказал Мединский. - Это частный проект, который реализуется в российской столице, на мой взгляд, он задуман блестяще". Министр добавил, что большинство кинозалов будет располагаться в спальных районах Москвы.

"Беседовал с акционерами проекта, думаю, он будет очень полезен для москвичей, - продолжил Мединский. - Новые залы создаются на базе старых, которые были проданы с аукционов". По словам министра, как заверяют собственники, в каждом из зданий, "помимо нового функционала, сохранятся модернизированные многозальные кинотеатры".

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. ТАСС также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссияСанкт-ПетербургVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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