РПЦ: концепция закона о культуре должна быть сосредоточена на ценностях, а не на деньгах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Концепция федерального закона "О культуре" должна больше учитывать ценность культурных проектов, а не их стоимость. Такое мнение на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме (ПМКФ) выразил первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков.

"Нам нужна такая концепция, которая будет утверждать ценностный традиционализм, который будет соответствовать идентичности россиян. Несмотря на то, что на нашей территории проживают и православные, и мусульмане, и многие другие, есть и общие корни нашей идентичности. Концепция должна ей отвечать, тогда нам будет комфортно жить в этой стране", - сказал Щипков на обсуждении проекта закона в Российском институте истории искусств и добавил, что документ должен быть более сосредоточен на сущности и значимости культурных учреждений и мероприятий.

В декабре 2017 года президент РФ, выступая на заседании Совета по культуре и искусству, призвал к серьезному обновлению государственной политики в области культуры и предложил членам совета, деятелям культуры и представителям профильных ведомств принять активное участие в работе над новым законом.

Для подготовки законопроекта в марте 2018 года образована рабочая группа, в состав которой вошли деятели культуры и искусства, руководители ведущих учреждений культуры страны, представители Администрации президента РФ, аппарата правительства и федеральных органов исполнительной власти. Ранее советник президента РФ по культуре Владимир Толстой выразил надежду, что закон будет принят в конце 2019 года.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. ТАСС также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.