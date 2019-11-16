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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Мединский назвал Санкт-Петербург культурной столицей мира

Министр культуры также пожелал участникам VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума интересно провести его последний день

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский на итоговом заседании VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ) в субботу назвал город проведения мероприятия культурной столицей мира.

Министр пожелал участникам форума интересно провести его последний день. "Когда закончатся официальные мероприятия, погуляйте по этому городу, съездите в какой-нибудь дворец, подышите этим прекрасным воздухом, получите удовольствие, все-таки вы в культурной столице мира", - сказал Мединский.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. ТАСС также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссияVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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