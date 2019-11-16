Эксперт: опыт работы остается главным фактором трудоустройства в сфере культуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Опыт работы остается на сегодня ключевым фактором при трудоустройстве в сфере культуры, считает руководитель отдела кадров Музея современного искусства в Нью-Йорке (MoMA) Одесса Мацубара. Об этом она рассказала в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ) в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Сейчас активно развивается новая сфера медиаперформанса. Людям, которые этим занимаются, необязательно иметь кандидатскую степень, потому что это настолько новая область. Но ключевым фактором на сегодняшний день все равно остается опыт работы", - сказала Мацубара, обсуждая критерии, влияющие на трудоустройство творческих кадров.

Она также отметила важность наличия магистерской или кандидатской степени для успешной карьеры в крупном учреждении культуры. "Иногда кто-то на начальной позиции может оказаться и со степенью бакалавра, но, для того чтобы расти в карьерном плане, в дальнейшем им понадобится более высокая степень. То есть они не обязаны ее получать, но без этого будет очень трудно развиваться", - пояснила эксперт.

Одесса Мацубара стала одним из иностранных участников панельной дискуссии "Творческие люди культуры: где учиться и как работать?", прошедшей в четверг в рамках ПМКФ.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. ТАСС также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.