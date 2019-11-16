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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Эксперты форума в Петербурге обсудили, как привлечь зрителей в театр

Специалисты из России и зарубежья поделились такими методами, как организация ночевок в театре для детей и показ постановок в жанре "кафе"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Эффективные практики привлечения зрителей в театр и способы освободить оперу и театр от "элитарности", сделав их доступными массовой аудитории, обсудили в субботу эксперты из России и зарубежья на панельной дискуссии "Театр и наследие" VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ). Портал "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, собрал самые интересные методы работы с аудиторией.

Бутики и рестораны

В современном мире театр начинается даже не с вешалки, а с внешней инфраструктуры. Так считает французский архитектор Ксавье Фабр. По его мнению, сегодня важно делать театр доступным для разных слоев населения, в частности для молодежи, чтобы у подрастающего поколения были причины тратить время на спектакли, а не на массу других доступных развлечений. Помочь в этом, по его словам, может обустройство кафе, ресторанов, книжных магазинов и даже бутиков если в не зданиях самих театров, то в окрестностях.

Арт-директор фестиваля оперы в Мачерате Барбара Мингетти рассказала о практиках, которые направлены на привлечение в театры Италии аудитории старшего возраста.

"Когда возникла опера, люди находились в театре огромное количество времени и приходили в театр, чтобы поесть, и Бог знает, что делали в своих ложах. Когда я занималась этим в Италии, обратила внимание, что для старшего поколения опера стала элитарной, скучной", - сказала она.

Мингетти рассказала, как она старалась сломать такие стереотипы об опере. В частности, применяя более современную режиссуру, пытаясь сделать сами постановки оригинальными. "Я полагаю, что чрезвычайно важно создавать какие-то источники энергии, какие-то проекты. Это делает оперу живой и сегодня", - считает она.

Ночевка с детьми в театре

В качестве примера Мингетти привела театр Фарнезе в Парме, где проходит фестиваль Верди. Организаторы сделали так, что зрители не могли сесть в зале. Им приходилось стоять или двигаться. "То есть, нужно было следовать за певцом из одной точки в другую. А хор находился среди публики. И было совершенно другое восприятие оперы. Это очень важно - разрушать стереотипы и создавать новые эмоции", - убеждена Мингетти.

По ее словам, оперу можно вывести и за пределы театра. Она рассказала о постановке "Леди Макбет", организованной в Парме прямо на площади. Мимо проходили люди, которые могли случайно услышать оперу, а в следующий раз вернуться, чтобы уже в театре полностью послушать произведение.

Еще один пример - театр под открытым небом в итальянском городе Мачерате, рассчитанный на 1400 мест. В нем создают постановки, в которых зрители находятся на сцене, становясь полноценными участниками спектакля. В целом, по словам эксперта, создание "маленьких театров", где зрители напрямую вовлечены в постановку, становится все более популярным.

Детей также пытаются привлечь в театр. Но вначале необходимо поменять их отношение в целом к этой сфере культуры. К примеру, в городе Комо, по словам Мингетти, для детей проводят "ночь в театре". Школьники приходят туда с рюкзаками, зубными щетками. В театре им рассказывают истории, которые будут интересны их возрастной категории (например, о чудесах в опере). Дети ужинают вместе с сотрудниками театра, ложатся спать там же.

"Мы работаем над тем, чтобы нарушать границы, чтобы работать с семьями. Чтобы создавать тот опыт, который потом приведет обратно к нам детей, внуков, бабушек и дедушек. Мы будем очень часто приглашать детей на сцену. Вот будет опера "Риголетто", и они найдут Джильду мертвой. И они должны будут использовать технологии, через смартфон решать, каким образом убита Джильда", - сказала Мингетти.

Вино и пицца для зрителей

Российские театры также борются за нового зрителя. Первый заместитель генерального директора и художественного руководителя московского музыкального театра "Геликон-Опера" Владимир Горохов рассказал об оригинальных постановках и о некоторых методах привлечения публики. В частности, один из таких инструментов - еда. Так делается жанр постановок "кафе". Зрители сидят за столиками, перед каждым стоят угощения. В рамках одной из постановок артисты сами готовят кофе: начиная от помола и заканчивая разливом напитка. Есть в "Геликон-Опере" и "бал с пивом", постановка с вином и пиццей, чаем с молоком и пряниками. Как отметил Горохов, "еда объединяет любителей оперы".

Рассказал Горохов и о том, как в театре работают с молодежью и школьниками. В частности, в "Покровском зале" проводят проект PRODIGY Kids (вундеркинды), куда приглашают юных победителей различных фестивалей. Первую часть концерта зрители слушают выступления детей, а вторая часть проходит как импровизированная пресс-конференция, где ребятам задают вопросы об их жизни, о том, чем они занимаются. Так юные гости театра могут почувствовать себя звездами, которыми интересуется публика.

Советник губернатора по культуре в ранге министра Московской области Нармин Ширалиева отметила, что культурные учреждения в России активно работают с молодежью, применяя современные цифровые технологии. "Когда в Голицынском дворце появилась пиковая дама - голограмма, в этом противоречий нет, и мы получаем зрителей", - сказала она. По ее словам, опыт Италии в части детских ночевок в театре планируется использовать и в России.

Главной целью нацпроекта "Культура" является увеличение посещаемости учреждений культуры на 15% к 2024 году.

Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.

Теги
ИталияРоссияФранцияСанкт-ПетербургVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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