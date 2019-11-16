Мединский подписал на форуме в Петербурге соглашения с коллегами из Австрии и Южной Кореи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский подписал в субботу на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме соглашения с министрами культуры Австрии и Южной Кореи.

С министром по делам ЕС, искусства, культуры и СМИ Австрии Александром Шалленбергом подписано "Совместное заявление о программе Года литературы и театра Россия - Австрия 2020-2021".

"Мы подписали соглашение о проведении в следующем году Года литературы и театра, это продолжение нашей регулярной и последовательной работы в сфере культуры, которая является в значительной степени залогом и естественным сопровождением исключительных экономических и дипломатических отношений, которые складываются в последние годы между Россией и Австрийской Республикой", - сказал журналистам Мединский.

Он добавил, что во время "санкций и разных сложностей с некоторыми из европейских стран Австрия последовательно занимает взвешенную и самостоятельную позицию". "Это сказывается и на успешном развитии бизнеса между Россией и Австрией и, конечно, исключительных плотных культурных отношениях, которые мы всячески стимулируем", - сказал Мединский.

Также состоялось подписание "Меморандума о взаимопонимании между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством культуры, спорта и туризма Республики Корея о проведении Года культурных обменов в 2020-2021 годах". Вместе с главой российского министерства, подпись на нем поставил министр культуры, спорта и туризма Республики Корея Парк Янг-Ву.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. ТАСС также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.