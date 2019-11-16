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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Михалков убежден, что культурный код русского человека основывается на любви

Режиссер призвал всех представителей творческих профессий стараться сохранить свою уникальность
Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков
© Михаил Терещенко/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Культурный код русского человека основывается на любви и сострадании. Такое мнение высказал в субботу председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков после своего мастер-класса на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме (ПМКФ).

Основная тема форума этого года - "Культурные коды в условиях глобализации". У Михалкова спросили, что такое культурный код в его понимании. "Для меня культурный код - это любовь в самом широком смысле, - сказал режиссер. - Когда мы не чувствуем в фильме любовь к произведению, к зрителям, мы получаем произведение, которое не хочется посмотреть еще раз. Сострадание и любовь - в русской культуре это и есть культурный код".

Также у Михалкова поинтересовались, как он относится к глобализации. "Глобализация - страшная вещь, - считает режиссер. - Когда мир хотят превратить в "Макдональдс" - это ужасно. Питаться дешево, но вредно - неправильно: вы будете сыты, но больны".

Михалков призвал всех творцов пытаться сохранить свою уникальность. "Как только мы пытаемся догнать американцев, создавая блокбастеры, в техническом плане все равно отстаем. И теряем собственную философия, - убежден режиссер. - Попытка быть понятным всем беспочвенна. Я не хочу быть понятным, я хочу быть понятым, это однокоренные слова, но у них разный смысл".

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. ТАСС также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургМихалков, Никита СергеевичVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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