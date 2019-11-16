Михалков убежден, что культурный код русского человека основывается на любви

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Культурный код русского человека основывается на любви и сострадании. Такое мнение высказал в субботу председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков после своего мастер-класса на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме (ПМКФ).

Основная тема форума этого года - "Культурные коды в условиях глобализации". У Михалкова спросили, что такое культурный код в его понимании. "Для меня культурный код - это любовь в самом широком смысле, - сказал режиссер. - Когда мы не чувствуем в фильме любовь к произведению, к зрителям, мы получаем произведение, которое не хочется посмотреть еще раз. Сострадание и любовь - в русской культуре это и есть культурный код".

Также у Михалкова поинтересовались, как он относится к глобализации. "Глобализация - страшная вещь, - считает режиссер. - Когда мир хотят превратить в "Макдональдс" - это ужасно. Питаться дешево, но вредно - неправильно: вы будете сыты, но больны".

Михалков призвал всех творцов пытаться сохранить свою уникальность. "Как только мы пытаемся догнать американцев, создавая блокбастеры, в техническом плане все равно отстаем. И теряем собственную философия, - убежден режиссер. - Попытка быть понятным всем беспочвенна. Я не хочу быть понятным, я хочу быть понятым, это однокоренные слова, но у них разный смысл".

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. ТАСС также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.