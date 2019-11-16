Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Минкультуры: возвращение архива Набокова в Россию под вопросом, но диалог продолжается

Замминистра культуры Алла Манилова отметила, что местом хранения коллекции может стать Музей В. В. Набокова Санкт-Петербургского государственного университета или музей-усадьба Набокова в Рождествене Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Зарубежный архив Набокова может вернуться в Россию, но окончательного решения по этому вопросу наследники еще не приняли. Об этом сообщила журналистам во время Санкт-Петербургского международного культурного форума заместитель министра культуры России Алла Манилова, она приняла участие в панельной дискуссии к 120-летию Набокова в субботу.

"Это очень старая история. Ко мне в 1990-е годы приезжал сын Набокова Дмитрий Владимирович, мы проводили с ним мучительные переговоры относительно возможного возвращения архива, но его позиция была бескомпромиссной. Он заявил, что, пока в России не будет реституции, говорить о возвращении наследства и наследия Набокова в Россию нет оснований. Сейчас наследники заговорили, что это возможно при условии, что музей Набокова будет иметь федеральный статус. Мы находимся в переписке, в диалоге, и мы объяснили, что сегодняшний статус музея Набокова - это абсолютный федеральный статус", - сказала Манилова.

О намерении передать на безвозмездной основе личные архивы писателя, хранящиеся в Швейцарии, сообщили представители зарубежного Литературного фонда писателя. В России на эту коллекцию претендуют Музей В. В. Набокова Санкт-Петербургского государственного университета и музей-усадьба Набокова в Рождествене Ленинградской области.

Манилова отметила, что местом хранения коллекции может стать как тот, так и другой музей, но этот вопрос рассматривать еще рано.

"Невозможно сейчас говорить, сослагательное наклонение не считаю здесь уместным. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко считает, что архив будет в Рождествено, бога ради. Нам важно, чтобы он был в России. Университетский музей Набокова в контакте с Рождествено", - сказала Манилова. При этом она отметила, что именно музей при СПбГУ, который располагается на Большой Морской улице в Петербурге, Минкультуры будет развивать как главный центр хранения, изучения и продвижения творческого наследия Набокова в России.

Музей Набокова

Музей Набокова в Санкт-Петербурге занимает первый этаж дома, принадлежавшего семье Набоковых до эмиграции из России. В нем хранятся личные вещи писателя: карандаши, рабочие карточки с рукописями, пенсне, игра Scrabble, пиджак, куртка, ботинки и сачок для ловли бабочек. Также в музее находится коллекция первых изданий произведений Набокова, в том числе с автографами писателя, единственная в России коллекция бабочек, собранная им самим. Музей вошел в состав СПбГУ в 2008 году.

"Музей будет опираться не только на коллекцию, она неполная, мы это признаем. Она неполная и полной быть не может, пока не будет принято соответствующих решений наследниками, но это гений места - музей на Большой Морской. Музей будет опираться не только на коллекцию в своей деятельности с посетителями, но он будет опираться на работу научно-исследовательского центра на филологическом факультете, который будет развивать исследования", - сказала она.

По словам Маниловой, к развитию музея планируется привлечь Союз музеев России. Во время дискуссии на форуме глава Союза музеев, генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский подтвердил, что идет разработка идей.

"Есть несколько людей, которые в Петербурге прожили недолго, но которые являются мощными символами петербургской культуры. Один из них - это Николай Константинович Рерих, другой - это Набоков. Рерих, усилиями нашей общественности, Всемирного клуба петербуржцев, воспринимается всеми как символ Петербурга. Я думаю, что Набоков, притом, что есть музей, еще немножко чужой в Петербурге, и наша задача сделать то, чтобы он полностью вжился в Петербург, поэтому мы ждем идей", - сказал Пиотровский.

Теги
РоссияVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
Реклама на ТАСС
VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
Михалков не считает выдвижение российских фильмов на "Золотой глобус" признаком успеха
На американскую премию в области кинематографии предварительно выдвинули российские картины "Дылда", "Кадиш", "Бык", "Спасти Ленинград", "Странники терпенья" и "Дикая лига"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС