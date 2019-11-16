Минкультуры: возвращение архива Набокова в Россию под вопросом, но диалог продолжается

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Зарубежный архив Набокова может вернуться в Россию, но окончательного решения по этому вопросу наследники еще не приняли. Об этом сообщила журналистам во время Санкт-Петербургского международного культурного форума заместитель министра культуры России Алла Манилова, она приняла участие в панельной дискуссии к 120-летию Набокова в субботу.

"Это очень старая история. Ко мне в 1990-е годы приезжал сын Набокова Дмитрий Владимирович, мы проводили с ним мучительные переговоры относительно возможного возвращения архива, но его позиция была бескомпромиссной. Он заявил, что, пока в России не будет реституции, говорить о возвращении наследства и наследия Набокова в Россию нет оснований. Сейчас наследники заговорили, что это возможно при условии, что музей Набокова будет иметь федеральный статус. Мы находимся в переписке, в диалоге, и мы объяснили, что сегодняшний статус музея Набокова - это абсолютный федеральный статус", - сказала Манилова.

О намерении передать на безвозмездной основе личные архивы писателя, хранящиеся в Швейцарии, сообщили представители зарубежного Литературного фонда писателя. В России на эту коллекцию претендуют Музей В. В. Набокова Санкт-Петербургского государственного университета и музей-усадьба Набокова в Рождествене Ленинградской области.

Манилова отметила, что местом хранения коллекции может стать как тот, так и другой музей, но этот вопрос рассматривать еще рано.

"Невозможно сейчас говорить, сослагательное наклонение не считаю здесь уместным. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко считает, что архив будет в Рождествено, бога ради. Нам важно, чтобы он был в России. Университетский музей Набокова в контакте с Рождествено", - сказала Манилова. При этом она отметила, что именно музей при СПбГУ, который располагается на Большой Морской улице в Петербурге, Минкультуры будет развивать как главный центр хранения, изучения и продвижения творческого наследия Набокова в России.

Музей Набокова

Музей Набокова в Санкт-Петербурге занимает первый этаж дома, принадлежавшего семье Набоковых до эмиграции из России. В нем хранятся личные вещи писателя: карандаши, рабочие карточки с рукописями, пенсне, игра Scrabble, пиджак, куртка, ботинки и сачок для ловли бабочек. Также в музее находится коллекция первых изданий произведений Набокова, в том числе с автографами писателя, единственная в России коллекция бабочек, собранная им самим. Музей вошел в состав СПбГУ в 2008 году.

"Музей будет опираться не только на коллекцию, она неполная, мы это признаем. Она неполная и полной быть не может, пока не будет принято соответствующих решений наследниками, но это гений места - музей на Большой Морской. Музей будет опираться не только на коллекцию в своей деятельности с посетителями, но он будет опираться на работу научно-исследовательского центра на филологическом факультете, который будет развивать исследования", - сказала она.

По словам Маниловой, к развитию музея планируется привлечь Союз музеев России. Во время дискуссии на форуме глава Союза музеев, генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский подтвердил, что идет разработка идей.

"Есть несколько людей, которые в Петербурге прожили недолго, но которые являются мощными символами петербургской культуры. Один из них - это Николай Константинович Рерих, другой - это Набоков. Рерих, усилиями нашей общественности, Всемирного клуба петербуржцев, воспринимается всеми как символ Петербурга. Я думаю, что Набоков, притом, что есть музей, еще немножко чужой в Петербурге, и наша задача сделать то, чтобы он полностью вжился в Петербург, поэтому мы ждем идей", - сказал Пиотровский.