Михалков не считает выдвижение российских фильмов на "Золотой глобус" признаком успеха

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Представитель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков рад, что впервые шесть российских фильмов выдвинули на "Золотой Глобус", но не считает это показателем успеха российского кино. Об этом режиссер сказал в субботу после своего мастер-класса в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).

"Слава Богу, очень хорошо, - ответил Михайлов на вопрос об его отношении к выдвижению российских кинолент на американский смотр. - Но это не признак признания. К сожалению, кино настолько стало политизированным. Посмотрите, какие картины награждаются. Нам пытаются нашим же кино доказать, что мы ничтожны. Это же не очень хорошо?"

Михалков считает, что кино должно быть искусством, должно быть живым, в нем не должно быть интонации "чего изволите?". "А это сейчас, к сожалению, в тренде, - считает режиссер. - Да, можно получить премию, но за этим будущего нет. В том числе и для того, кто этот фильм делает".

У Михалкова спросили, почему, на его взгляд, современные российские фильмы настолько безлики. "Не могу с вами согласиться, - сказал режиссер. - Картина "Текст" (Клима Шипенко), это фильм, в котором есть искусство, любовь и сострадание, своя точка зрения". Он также выделил фильм своего брата Андрея Кончаловского "Грех". "Или картина "Монах и бес" (Николая Досталя). Первые 20 минут - настоящий шедевр", - отметил Михалков.

Впервые сразу шесть российских фильмов вошли в предварительный список претендентов на американскую премию в области кинематографии "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Речь идет о картинах "Дылда", "Кадиш", "Бык", "Спасти Ленинград", "Странники терпенья" и "Дикая лига".

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. ТАСС также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.