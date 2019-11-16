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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Комитет по культуре назвал форум в Петербурге продвижением культуры как образа жизни

Губернатор региона отметил, что Санкт-Петербургский международный культурный форум поставил новый рекорд по количеству участников - 35 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Завершившийся в субботу VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум, в котором приняли участие более 90 стран, стал продвижением культуры как образа жизни и дал людям возможность принять участие в массе ярких событий. Такое мнение высказал в интервью ТАСС председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко.

"Это реклама культуры, продвижение культуры как образа жизни, и, мне кажется, что даже тех, кто культурой не интересуется, это все равно как-то, хоть немного, но затрагивает", - сказал Сухенко. Он отметил, что итоги форума пока не подведены, "но если говорить чисто о впечатлениях, то больше стало интересных, ярких событий, даже по сравнению с прошлым годом есть некоторое развитие в сторону того, чтобы сопровождать проведение собственно форума большим количеством значимых событий в сфере культуры".

Некоторые итоги форума уже подвели в Министерстве культуры России.

"Каждый год форум набирает обороты и качественно, и количественно. Но, говоря откровенно, мы давно уже перестали ставить перед собой количественные задачи, поскольку дело ведь не в числе участников - их десятки тысяч, дело не в численности профессионалов, не в количестве стран, которых в этом году около 100. Дело в качестве тех соглашений, которые мы здесь подписываем, в качестве дискуссий, которые проходят за круглыми столами, в качестве тех контактов и связей, которые устанавливаются напрямую между нашими учреждениями культуры, коллективами", - сказал на итоговом заседании форума министр культуры Владимир Мединский.

Как отметила замминистра культуры Алла Манилова, результаты форумов обычно оцениваются статистически - по количеству участников, объему профессионального и общественного потока, а также по числу событий, мероприятий, контрактов. "В этом году все это отмечено ростом в 20%, это очень большой рост, имея в виду шаг, которым мы двигались прошлые 7 лет", - сказала Манилова журналистам.

Форум должен продолжаться

Мероприятия деловой программы форума проходили в рамках 14 секций, каждая из которых была посвящена одной из областей культурной деятельности - музеям, театрам, кино, цирку, массовым коммуникациям и другим сферам культуры. В рамках Общественного потока прошли лекции и мастер-классы лучших практиков и теоретиков искусства, конференции, спектакли, выставки, кинопремьеры. Многие выставки, подготовленные к форуму, продолжат работу и после его завершения.

Одним из самых ярких музейных событий форума стало открытие выставки картины Сандро Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа" из Галереи Уффици в Государственном Эрмитаже, который принял на своей площадке основные мероприятия. "Наш форум и эта выставка - прекрасный символ международного музейного сотрудничества", - сказал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", что форум поставил новый рекорд по количеству участников - 35 тыс. человек. "Главное, что форум стал прекрасным праздником для профессионалов и любителей искусства. Обязательно ждем всех будущей осенью!" - написал Беглов.

По словам Сухенко, подготовка к новому форуму уже началась. "Никакого перерыва в работе нет, потому что, начав обсуждать события этого форума, мы уже мечтаем о следующем, уже высказываются какие-то идеи, и в этом смысле это действительно процесс, в общем-то, непрерывный", - отметил глава петербургского комитета по культуре.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходил с 14 по 16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступило генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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