Disney представила график премьер до 2023 года

Компания Disney раскрыла график выхода фильмов своих студий Fox, Marvel и Pixar до 2023 года. Об этом сообщает портал Deadline.

"Примечательно, что новые "Звездные войны" остаются в календаре Disney, несмотря на недавний отказ создателей "Игры престолов" Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса снимать фильм из трилогии. Премьеры все еще запланированы на 16 декабря 2022 года, 20 декабря 2024 года и 18 декабря 2026 года", - отмечает портал.

Что касается остальных новинок, то календарь студии выглядит следующим образом:

2020 год

Экранизация Тома Клэнси "Без жалости" и ожидаемый в кинотеатрах 14 февраля приквел "Kingsman", "King’s Man: Начало" Мэттью Вона перенесли на 18 сентября. Тогда же Sony представит неназванный мультфильм от Фила Лорда и Криса Миллера.

Также в 2020 году ожидаются два фильма Marvel - "Черная Вдова" (1 мая) и "Вечные" (6 ноября).

13 ноября Fox выпустит "Глубокую воду" Эдриана Лайна с Беном Аффлеком и Аной де Армас. Ограниченный прокат исторической драмы Ридли Скотта "Последняя дуэль" с Мэттом Деймоном, Беном Аффлеком и Адамом Драйвером ожидается в канун Рождества. При этом основной релиз картины намечен на 8 января 2021 года.

2021 год

Известно, что 26 февраля Fox выпустит мультипликационный фильм "Рон съехал с катушек", а 17 декабря ожидается долгожданный "Аватар 2". В этом же году выйдут "Шан-Чи и легенда десяти колец" от Marvel (12 февраля), "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия" (7 мая), мультфильм студии Pixar (18 июня), "Индиана Джонс" (9 июля) и "Тор: любовь и гром" (5 ноября).

2022 год

14 января выйдет перенесенный с 2021 года мультфильм "Нимона", а также новая часть "Звездных войн" (15 декабря), которую и должны были снимать Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс. 18 февраля и 29 июля выйдут два неизвестных проекта от Marvel. Мультфильм Pixar ожидается 11 марта, а 25 марта и 12 августа запланированы неизвестные пока картины Disney. "Черная Пантера 2" выйдет 6 мая. Одна из премьер на 7 октября пропала из графика Disney. Вместо нее в этот день состоится релиз Marvel.

2023 год

Дата выхода "Аватар 3" остается без изменений (22 декабря), неизвестный проект Marvel выйдет 17 февраля. Картины студии также ждут 5 мая, 28 июля и 3 ноября. Шесть неизвестных картин Disney запланированы на 10 марта, 26 мая, 14 июля, 11 августа, 6 октября и 15 декабря. 16 июня выйдет мультфильм Pixar, а 22 ноября мультфильм от Disney.