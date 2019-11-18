Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Disney представила график премьер до 2023 года

У многих из проектов еще нет названий, но даты их релизов уже определены
Описание
© AP Photo/Nick Ut

Компания Disney раскрыла график выхода фильмов своих студий Fox, Marvel и Pixar до 2023 года. Об этом сообщает портал Deadline.

"Примечательно, что новые "Звездные войны" остаются в календаре Disney, несмотря на недавний отказ создателей "Игры престолов" Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса снимать фильм из трилогии. Премьеры все еще запланированы на 16 декабря 2022 года, 20 декабря 2024 года и 18 декабря 2026 года", - отмечает портал.

Что касается остальных новинок, то календарь студии выглядит следующим образом:

2020 год 

Экранизация Тома Клэнси "Без жалости" и ожидаемый в кинотеатрах 14 февраля приквел "Kingsman", "King’s Man: Начало" Мэттью Вона перенесли на 18 сентября. Тогда же Sony представит неназванный мультфильм от Фила Лорда и Криса Миллера.

Также в 2020 году ожидаются два фильма Marvel - "Черная Вдова" (1 мая) и "Вечные" (6 ноября).

13 ноября Fox выпустит "Глубокую воду" Эдриана Лайна с Беном Аффлеком и Аной де Армас. Ограниченный прокат исторической драмы Ридли Скотта "Последняя дуэль" с Мэттом Деймоном, Беном Аффлеком и Адамом Драйвером ожидается в канун Рождества. При этом основной релиз картины намечен на 8 января 2021 года.

2021 год

Известно, что 26 февраля Fox выпустит мультипликационный фильм "Рон съехал с катушек", а 17 декабря ожидается долгожданный "Аватар 2". В этом же году выйдут "Шан-Чи и легенда десяти колец" от Marvel (12 февраля), "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия" (7 мая), мультфильм студии Pixar (18 июня), "Индиана Джонс" (9 июля) и "Тор: любовь и гром" (5 ноября).

2022 год

14 января выйдет перенесенный с 2021 года мультфильм "Нимона", а также новая часть "Звездных войн" (15 декабря), которую и должны были снимать Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс. 18 февраля и 29 июля выйдут два неизвестных проекта от Marvel. Мультфильм Pixar ожидается 11 марта, а 25 марта и 12 августа запланированы неизвестные пока картины Disney. "Черная Пантера 2" выйдет 6 мая. Одна из премьер на 7 октября пропала из графика Disney. Вместо нее в этот день состоится релиз Marvel. 

2023 год

Дата выхода "Аватар 3" остается без изменений (22 декабря), неизвестный проект Marvel выйдет 17 февраля. Картины студии также ждут 5 мая, 28 июля и 3 ноября. Шесть неизвестных картин Disney запланированы на 10 марта, 26 мая, 14 июля, 11 августа, 6 октября и 15 декабря. 16 июня выйдет мультфильм Pixar, а 22 ноября мультфильм от Disney.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Выставка "Сокровища музеев России" завершила арт-тур по стране
Ее посетили 1,5 млн человек в девяти городах России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС