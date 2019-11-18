Фонд кино сможет возмещать до 100% стоимости производства фильмов для детей и анимации

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии сможет возмещать до 100% стоимости производства фильмов для детей и картин ведущих режиссеров-мультипликаторов. Об этом говорится в приказе, размещенном в понедельник на сайте Фонда.

В приказе, в частности, говорится, что "допускается выделение средств на финансовое обеспечение и (или) возмещение расходов, связанных с производством национальных фильмов для детской и семейной аудитории, до 100% сметной стоимости производства фильмов". Это же правило касается "уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих режиссеров-мультипликаторов". Ранее Фонд возмещал не более 70% средств, потраченных на производство кинокартин.

Кроме того, как сказано в приказе, увеличивается производственный период "уникальных национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов до 5 лет". Ранее этот период для анимации ровнялся трем годам, для детских фильмов он остается прежним.

Согласно приказу, ведущим режиссером-мультипликатором какого-либо проекта "признается режиссер-постановщик и (или) художественный руководитель уникального национального авторского анимационного фильма".

Приказ регулирует порядок и условия предоставления средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, полученная из федерального бюджета. Изменения вступили в силу с 18 ноября.