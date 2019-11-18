В Москве объявили лауреатов фестиваля "Уроки режиссуры"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Режиссеры Егор Перегудов, Олег Додин и Сергей Серзин стали победителями третьего фестиваля "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры". Церемония награждения прошла в понедельник на сцене Российского академического молодежного театра (РАМТ).

Участниками фестиваля стали 16 молодых режиссеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Новосибирска, Екатеринбурга, Архангельска, Россоши и Канска. Их спектакли были представлены на сценах РАМТа, Театра имени Вахтангова, МТЮЗа, СТИ и других театров. В состав судейской коллегии вошли Алексей Бородин, Адольф Шапиро, Дмитрий Крымов, Римас Туминас, Георгий Исаакян, Григорий Козлов, Борис Морозов.

"16 спектаклей мы, жюри, посмотрели честно. Впечатление такое: потрясающие, интересные люди входят в эту уникальную профессию. Нам, конечно, было интересно и полезно на это смотреть. На "Уроках режиссуры" старшие смотрят младших, а младшие смотрят старших, и это все приобретает серьезный смысл", - сказал со сцены член судейской коллегии, художественный руководитель РАМТ Алексей Бородин.

В номинации "За злободневность темы и решения" победителем назван Сергей Серзин (Ярославль) за спектакль "Человек из Подольска". Приза "За дерзость и отвагу в работе с литературным текстом" удостоили спектакль "Один день в Макондо" Егора Перегудова (Москва). "Зобеида" Олега Долина (Москва) награждена "За новую и вечную театральность". Три лауреата получили статуэтки Арлекина, а также денежные гранты на постановку спектакля. Лучшим спектаклем по мнению зрителей стало "Загадочное ночное убийство собаки" - постановка Алексея Ермилышева (Архангельск). В качестве награды она отправится на гастроли по регионам.

Режиссером церемонии выступил Федор Малышев. По его решению зрительские ряды были расположены на сцене, оркестр находился в бельэтаже, а ведущие поднимались на сцену, проходя между рядов партера. "Церемония про театр, поэтому я решил, что будет здорово, если зрители будут на сцене. Мне пришло в голову так поменять местами, потому что мне нравится архитектура театра, которая дышит театром, хотелось, чтобы взгляд падал на нее", - сказал Малышев ТАСС.

О фестивале

Фестиваль "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры" прошел в Москве с 21 сентября по 18 ноября, события биеннале посетили 60 тыс. зрителей. Фестиваль посвящен памяти сценографа Давида Боровского и проводится при поддержке Фонда Президентских грантов. В конкурсной программе этого года - свежие постановки молодых режиссеров, чей профессиональный стаж не превышает десять лет.

Фестиваль основан на биеннальном принципе, то есть раз в два года проводится молодежное биеннале, и также раз в два года - биеннале мастеров. Так, в 2017 году на смотре были представлены постановки молодых режиссеров, а в 2018 году - уже отечественных мастеров и мэтров мировой сцены.