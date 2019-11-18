Гильдия режиссеров Франции планирует приостановить членство Полански в организации

ПАРИЖ, 19 ноября. /ТАСС/. Гильдия авторов, режиссеров и продюсеров Франции хочет приостановить членство в этой организации известного режиссера Романа Полански из-за обвинений в сексуальном насилии. Об этом в понедельник сообщил президент ассоциации Пьер Жоливе.

"Совет гильдии на собрании в понедельник проголосовал за введение новых процедур, которые будут касаться приостановления полномочий членов организации, которым предъявлены обвинения", - приводит его слова Agence France-Presse. Он подчеркнул, что "члены гильдии, которые будут признаны виновными в преступлениях, особенно сексуального характера, будут исключены". "Это приостановление полномочий касается Романа Полански", - добавил он.

По данным агентства, вопрос о Полански будет внесен в повестку генеральной ассамблеи гильдии весной 2020 года.

8 ноября французская актриса и фотограф Валентин Монье обвинила 86-летнего Полански в изнасиловании, которое, по ее словам, было совершено в 1975 году, когда Монье было 18 лет. В открытом письме, опубликованном в газете Le Parisien, Монье заявила, что это произошло, когда она отдыхала на горнолыжном курорте в Швейцарии, где находился и режиссер. Полански эти обвинения отвергает.

Полански имеет гражданство Франции и Польши. В связи с обвинениями в изнасиловании несовершеннолетней, предъявленными ему в 1977 году в США, режиссер живет во Франции, чья конституция запрещает экстрадировать граждан республики. Полански - обладатель нескольких десятков наград. В 2011 году на кинофестивале в Цюрихе режиссеру была вручена награда "За вклад в мировой кинематограф", присужденная еще в 2009 году.