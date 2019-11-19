Гергиев дал концерт в поддержку пострадавшей от наводнения Венеции

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Художественный руководитель Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев дал во вторник в посольстве Италии в России благотворительный концерт, который стал официальным стартом кампании по сбору средств в поддержку Венеции, пострадавшей от наводнения.

"Я признателен маэстро Гергиеву, с которым встретился в субботу на Санкт-Петербургском международном культурном форуме и который сразу же принял мое предложение организовать мероприятие в поддержку Венеции, пострадавшей в результате наводнения, которое нанесло огромный ущерб городу на воде, столь любимому в России", - рассказал посол Италии в РФ Паскуале Терраччано.

Итальянский дипломат отметил, что Гергиев стал "первым человеком с международной славой, который откликнулся на призыв поддержать Венецию и предложил провести в посольстве концерт, после чего лично связался с топ-менеджерами ведущих российских компаний". "Всего за сутки благодаря усилиям маэстро было собрано свыше €1 млн, - продолжил посол. - Сегодняшний концерт Мариинского театра станет отправной точкой кампании по сбору средств в помощь Венеции".

По его словам, россияне в очередной раз "продемонстрировали свою щедрость в очень непростое время для Италии и Венеции, одной из столиц мировой культуры, которая всегда служила особым мостом для развития отношений между Италией и Россией".

Как отметил сам Гергиев, новость о наводнении "ужасно его расстроила". "Я много выступаю в Италии, включая Венецию, поэтому очень захотелось как-то откликнуться, помочь, - сказал маэстро. - Надеюсь, что собранные нами средства будут полезны для общего дела и весь мир последует нашему примеру - помогать Венеции".

В благотворительном концерте приняли участие такие исполнители, как Юлия Маточкина и Сергей Скороходов. После концерта Гергиев сразу отправился на большие гастроли в Гуанчжоу, Китай.

Разрушительное наводнение

Ранее МИД Италии решил поддержать различные благотворительные инициативы, направленные на восстановление культурного наследия Венеции, серьезно пострадавшей от наводнений за последнюю неделю, и на помощь населению города. Власти Италии дополнительно выделят €65 млн.

Венеция, для которой характерен феномен "высокой воды", связанный с приливами, переживает второе сильнейшее наводнение в истории. Нынешний подъем уровня моря по продолжительности и показателям стал рекордным за последние полвека (с 1966 года).