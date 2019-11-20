Мединский рассказал Путину, что Петербургский культурный форум превзошел все ожидания

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Глава Минкультуры Владимир Мединский рассказал президенту России Владимиру Путину об итогах Петербургского культурного форума, который, по его словам, превзошел все ожидания.

"Буквально несколько дней назад закончился Петербургский культурный форум. Вы стояли у его истоков, почти на всех форумах были лично. Кратко об итогах: он превзошел наши ожидания и по масштабу, и по числу гостей, и по числу иностранных делегаций", - сказал Мединский.

По его словам, более 15 тыс. участников форума приехали в Петербург специально ради мероприятия. "Если говорить о международном характере форума, 96 стран в этом году приняли участие", - добавил министр.

Мединский указал, что на форуме было подписано более 90 международных договоров. "Это выставки между музеями, гастроли, обменные программы. Причем, на площадке форума договоры подписывали даже некоторые ведомства - Ростуризм, Россотрудничество, некоторые госкорпорации", - перечислил глава Минкультуры.

Он подчеркнул, что форум вызывал интерес у молодежи, десятки тысяч петербургских студентов посетили мастер-классы.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) прошел с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". В рамках форума прошла деловая программа для специалистов из разных областей культуры и фестивальная часть, которая включала в себя культурные мероприятия. Страной-гостем форума в этом году стал Китай.

Агентство ТАСС выступало генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также провело секцию "Массовые коммуникации", в которой приняли участие ведущие деятели культуры и представители международных СМИ. Секцию возглавлял гендиректор ТАСС Сергей Михайлов. Участники обсудили проблематику вирусного контента, влияние фейков на СМИ, а также затронули вопросы журналистской этики в современных медиа.