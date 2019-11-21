Найденные наскальные рисунки в Баксанском ущелье относятся к бронзовому и железному векам

НАЛЬЧИК, 21 ноября. /ТАСС/. Ученые провели очередной этап исследования древних наскальных рисунков в Баксанском ущелье республики, которые подтвердили, что обнаруженные там наскальные рисунки относятся к бронзовому и железному периодам. Об этом в четверг рассказал журналистам краевед, руководитель молодежного клуба Русского географического общества "Альтаир" Тенгиз Мокаев.

"В Баксанском ущелье республики археологи и краеведы провели очередной этап исследований древних наскальных рисунков. Группа специалистов по наскальной живописи и реставраторов из регионов России провела детальный анализ объектов для определения его возраста и возможной социально-культурной принадлежности, степени сохранности. При детальном осмотре памятника ученые пришли к выводу, что рисунки характеризуют сразу два исторических периода: бронзовый и железный. С наибольшей вероятностью время первичных изображений относится к эпохе средней бронзы (середина второго тысячелетия до нашей эры), поздние изображения относятся к первым векам нашей эры", - рассказал Мокаев.

По словам краеведа, обе эпохи связаны с проникновением на территорию Центрального Кавказа обильного количества кочевых племен из степей современного Юга России и дальнейшего их продвижения в страны Передней Азии. В пользу этого предположения свидетельствует характер нанесения рисунков, составы красителей. "Для Кабардино-Балкарии данная находка - это уникальный объект, подобных которому ранее обнаружено и описано наукой не было", - добавил он.

Специалист по наскальному искусству, научный сотрудник музея-заповедника "Пещера Шульган-таш" Алексей Солодейников отмечает, что на Кавказе наука знает очень мало объектов наскальной живописи. "Это связано, скорее всего, с мягкими породами известковых и туфовых породой камней, на которых если и были в древние времена выбиты символы, или сделаны росписи - не сохранились до наших дней. Данные рисунки - это уникальный по масштабам памятник древнего наскального искусства, не известный доселе науке, который необходимо изучить, поставить под охрану государства и музеефицировать", - цитирует его пресс-служба клуба "Альтаир".

Результаты полученных данных дают основание предполагать, что памятник может быть многослойным: сначала могли быть нарисованы животные в скифском стиле, а потом пришла другая культура и дорисовала охотников и тамговые знаки, считает директор Института археологии Кавказа Бияслан Атабиев. "Рисунки сохранились благодаря солнечной стороне и естественному скальному козырьку, который оберегает их от влаги. Сейчас перед учеными стоит задача получить весь пакет документов для комплексного изучения памятника, что позволит провести исследования в полном объеме с использованием современных форм и методов работы", - приводит слова Атабиева пресс-служба клуба.

Как отмечается, в скором времени информация об объекте будет представлена широкому научному сообществу страны с предложением о включения в программу комплексных археологических исследований и занесения памятника наскального искусства в единый государственный реестр объектов культурного наследия России.

О рисунках

Как уточнил ТАСС руководитель молодежного клуба РГО "Альтаир", рисунки были обнаружены местным жителем Назиром Хапаевым еще в 2013 году, однако до сегодняшнего дня специалисты в области истории и археологии их вплотную не исследовали. Рисунки расположены на границе альпийских лугов и скал на высоте 1300 метров над уровнем моря.

Сами рисунки представляют собой в какой-то степени "полотно", на котором изображено несколько десятков животных, солярные символы и петроглифы, охотники и воины. На первый взгляд, в верхней части рисунков изображены бегущие олени, на которых охотятся всадники верхом на лошадях, волках, бегущие рядом собаки. Интерес представляют также символ, напоминающий три рядом стоящие пирамиды, ослик, запряженный повозкой, стреляющий из лука охотник, элементы колесницы, а также другие символы и знаки, которые пока распознать не представляется возможным.