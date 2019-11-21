Василий Лановой сыграл в спектакле "Посвящение Еве" после болезни

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Народный артист СССР Василий Лановой сыграл в четверг в спектакле "Посвящение Еве" Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, выйдя на сцену впервые после болезни. Об этом артист сказал ТАСС после спектакля.

"Спектакль состоялся, слава богу. Я очень волновался, но все прошло. Все в порядке", - сказал артист.

4 ноября у Ланового поднялось давление, и он не смог доиграть спектакль "Последние луны". Артист отказался от госпитализации и решил остаться дома.

Василий Семенович Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. В 1954 году поступил в Театральное училище им. Щукина, после окончания которого в 1957 году был сразу принят в труппу Театра имени Евгения Вахтангова.

Одной из первых заметных работ молодого актера стал принц Калаф в "Принцессе Турандот". На сцене Театра имени Вахтангова Лановой создал такие образы, как Маяковский в "Конармии", Николай в "Коронации", Цезарь в "Антонии и Клеопатре", Зильбербрандт в "Господах Гламбаи", Ковьель в "Мещанине во дворянстве", Огнев во "Фронте", Троцкий в "Брестском мире", Генри II в "Льве зимой".

Лановой широко известен публике в качестве киноактера. Дебютной для него стала роль старшеклассника Валентина Листовского в фильме Татьяны Лукашевич "Аттестат зрелости" по пьесе Лии Гераскиной (1954). Среди наиболее известных работ - Павел Корчагин в одноименном фильме по роману Николая Островского "Как закалялась сталь", Артур Грей в мелодраме "Алые паруса" по произведению Александра Грина, Анатоль Курагин в киноэпопее "Война и мир" по роману Льва Толстого, Алексей Вронский в драме "Анна Каренина" по роману Толстого, Иван Варавва в военном фильме "Офицеры" и многие другие.