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Тодд Филлипс опроверг информацию о съемках сиквела "Джокера"

При этом режиссер заявил, что обсуждение возможного продолжения фильма все-таки идет, но конкретных договоренностей пока нет

Режиссер Тодд Филлипс опроверг сообщения СМИ о том, что приступил к работе над продолжением фильма "Джокер". В интервью IndieWire он прокомментировал эти слухи.

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20 ноября издание The Hollywood Reporter (THR) сообщило, что после переговоров с главой студии Warner Bros. Филлипс якобы начал работу над второй частью картины, а также получил права на еще одного злодея. При этом спустя несколько часов появилось опровержение от Deadline.

"Могу честно сказать вам, что не было никакого собрания 7 октября, где я присутствовал. Во-первых, если вы знаете меня и мою карьеру, это не мой стиль. Когда я снял комедию "Мальчишник в Вегасе", которая стала большим успехом для Warner Bros., я не стал продюсером, штампующим комедии, и не мог просто сказать: "О, давайте снимать больше фильмов", - сказал Филлипс. Он добавил, что никаких договоренностей с Хоакином Фениксом и сценаристами, о которых говорилось в материале THR, не существует.

При этом режиссер признал, что обсуждение возможного продолжения "Джокера" все-таки идет, ведь фильму удалось собрать в прокате более миллиарда долларов. Однако эти разговоры не носят конкретного характера. "Это в лучшем случае преждевременно", - добавил он.

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