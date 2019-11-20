THR: планируются съемки сиквела "Джокера"

Гений или просто талантливый актер?

Гений или просто талантливый актер? Джокер нового времени Хоакин Феникс

На эту тему

Сиквел фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли находится на стадии разработки. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

По данным издания, сейчас ведутся переговоры с режиссером "Джокера" Тоддом Филлипсом. Планируется, что он не только снимет сиквел, но и напишет его сценарий вместе со Скоттом Сильвером, который был соавтором и к первому фильму.

The Hollywood Reporter также подтвердило, что к роли должен вернуться Хоакин Феникс.

Студия Warner Bros и представители Филлипса пока не комментировали эту информацию.

Ранее "Джокеру" удалось преодолеть отметку в $1 млрд кассовых сборов. Это является рекордом для картины с рейтингом R.