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THR: планируются съемки сиквела "Джокера"

По данным источников издания, Хоакин Феникс снова исполнит главную роль, а Тодд Филлипс - займет кресло режиссера
Кадр из фильма "Джокер" Caro Premier Film Company
Описание
Кадр из фильма "Джокер"
© Caro Premier Film Company
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Сиквел фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли находится на стадии разработки. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

По данным издания, сейчас ведутся переговоры с режиссером "Джокера" Тоддом Филлипсом. Планируется, что он не только снимет сиквел, но и напишет его сценарий вместе со Скоттом Сильвером, который был соавтором и к первому фильму. 

The Hollywood Reporter также подтвердило, что к роли должен вернуться Хоакин Феникс.

Студия Warner Bros и представители Филлипса пока не комментировали эту информацию.

Ранее "Джокеру" удалось преодолеть отметку в $1 млрд кассовых сборов. Это является рекордом для картины с рейтингом R.

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