{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Часть архива адмирала Колчака передадут Дому русского зарубежья

Помимо документов и переписки адмирала с женой, в Россию вернутся материалы семей флотоводцев Развозовых и Старков, а также материалы по истории российского флота рубежа XIX-XX веков

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Часть архива адмирала Александра Колчака, который был продан в четверг на аукционе в Париже, передадут Дому русского зарубежья имени Александра Солженицына, где планируется организовать его выставку. Об этом в пятницу сообщается на сайте музейного комплекса.

"На средства меценатов подавляющая часть лотов (всего на продажу выставлялся 391 лот) выкуплена для Дома русского зарубежья им. А. Солженицына и Государственного архива Российской Федерации. Некоторое количество документов будет находиться в российских частных собраниях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, помимо документов и переписки адмирала с женой, в Россию вернутся материалы семей флотоводцев Развозовых и Старков, а также материалы по истории российского флота рубежа XIX-XX веков. К столетию гибели Колчака в 2020 году Дом русского зарубежья планирует организовать выставку архива совместно с государственными и частными архивами, участвовавшими в аукционе.

Цена проданных в четверг с аукциона в Париже архива и библиотеки адмирала Александра Колчака (1873-1920 годы) составила €3,012 млн. Среди документов и материалов архива оказались паспорт лейтенанта флота Александра Колчака, наградной лист ордена Святого Георгия, редкие фотографии, послужной список капитана 1-го ранга Колчака, приказ по Черноморскому флоту, уникальная рукописная декларация правительства Колчака и многие другие.

Александр Колчак - русский адмирал и исследователь, выпускник Морского корпуса, служил на Балтийском флоте и на Тихом океане, занимался океанографией, затем проводил исследования в Арктике в составе полярных экспедиций. Участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах. Осенью 1915 года был назначен командиром Минной дивизии Балтийского флота, в 1916-1917 гг. был командующим Черноморским флотом.

В конце 1918 года ему было присвоено звание Верховного правителя России, резиденция которого находилась в Омске. 7 февраля 1920 года был расстрелян большевиками в Иркутске.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Минкультуры планирует следить за числом просмотров фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах
Владелец онлайн-кинотеатра должен самостоятельно и за свой счет использовать оборудование для автоматической передачи требуемых сведений в ЕАИС
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС