Часть архива адмирала Колчака передадут Дому русского зарубежья

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Часть архива адмирала Александра Колчака, который был продан в четверг на аукционе в Париже, передадут Дому русского зарубежья имени Александра Солженицына, где планируется организовать его выставку. Об этом в пятницу сообщается на сайте музейного комплекса.

"На средства меценатов подавляющая часть лотов (всего на продажу выставлялся 391 лот) выкуплена для Дома русского зарубежья им. А. Солженицына и Государственного архива Российской Федерации. Некоторое количество документов будет находиться в российских частных собраниях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, помимо документов и переписки адмирала с женой, в Россию вернутся материалы семей флотоводцев Развозовых и Старков, а также материалы по истории российского флота рубежа XIX-XX веков. К столетию гибели Колчака в 2020 году Дом русского зарубежья планирует организовать выставку архива совместно с государственными и частными архивами, участвовавшими в аукционе.

Цена проданных в четверг с аукциона в Париже архива и библиотеки адмирала Александра Колчака (1873-1920 годы) составила €3,012 млн. Среди документов и материалов архива оказались паспорт лейтенанта флота Александра Колчака, наградной лист ордена Святого Георгия, редкие фотографии, послужной список капитана 1-го ранга Колчака, приказ по Черноморскому флоту, уникальная рукописная декларация правительства Колчака и многие другие.

Александр Колчак - русский адмирал и исследователь, выпускник Морского корпуса, служил на Балтийском флоте и на Тихом океане, занимался океанографией, затем проводил исследования в Арктике в составе полярных экспедиций. Участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах. Осенью 1915 года был назначен командиром Минной дивизии Балтийского флота, в 1916-1917 гг. был командующим Черноморским флотом.

В конце 1918 года ему было присвоено звание Верховного правителя России, резиденция которого находилась в Омске. 7 февраля 1920 года был расстрелян большевиками в Иркутске.