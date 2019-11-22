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Европейская премьера шоу "Crystal" Cirque du Soleil прошла с аншлагом в Москве

В постановке представлены цирковые дисциплины и ледовые виды спорта

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Европейская премьера первого ледового шоу канадского Cirque du Soleil состоялась в пятницу в московском Дворце спорта "Лужники". Зрители встретили ее переполненным залом, а в середине представления главная героиня вышла на лед в футболке с символикой российского флага, передает корреспондент ТАСС.

Шоу "Crystal", названное по имени главной героини постановки, - первая за всю историю Cirque du Soleil постановка, сюжет которой разворачивается на льду. "В ней в равной степени представлены цирковые дисциплины и ледовые виды спорта. В шоу задействованы в общей сложности 100 человек, 43 из них - это труппа, которая состоит из 20 акробатов, 19 фигуристов, одного клоуна и трех музыкантов", - сказала журналистам пресс-секретарь шоу Джени Малле.

Она также рассказала, что зрители увидят в шоу несколько видов акробатики - "партерную акробатику, акробатический дуэт и несколько номеров воздушной акробатики". "Акробатическое и техническое оборудование, реквизит для шоу помещается в 21 большегрузный трейлер", - добавила Малле.

После премьеры в Москве шоу отправится по городам России - в Санкт-Петербург, Казань, Уфу и Екатеринбург. Выступления продлятся до 5 января. В постановке фигурное катание сочетается с цирковыми дисциплинами. Задействована труппа фигуристов, экстремальных конькобежцев, фристайлеров, акробатов и музыкантов из 11 стран.

Сюжет шоу разворачивается вокруг главной героини, которую зовут Кристал. "Главная героиня - девушка с безумным воображением, приходит на замерзший пруд, проваливается под лед и попадает в удивительный мир. С этого момента начинается ее путешествие в подледном пространстве", - рассказали ТАСС в пресс-службе.

Cirque du Soleil, основанный в 1984 году, базируется в Монреале. Первые гастроли в России состоялись в 2009 году. Шоу "Crystal" - 42-я по счету постановка, мировая премьера которой состоялась в декабре 2017 года.

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