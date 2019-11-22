Лунгин ищет площадку для показа своего нового фильма "Эсав"

ВАРШАВА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Режиссер Павел Лунгин завершает работу над своим новым фильмом "Эсав" (Esau) и уже начинает подыскивать площадку для его показа. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил сам режиссер, принимающий в польской столице участие в 13-м фестивале российского кино "Спутник над Польшей".

"Фильм есть. Фильм существует. Сейчас мы начинаем искать для него какую-то площадку, платформу", - сказал Лунгин, подчеркнув, что дата выхода пока не известна.

"Я сейчас внутренне для себя решаю, что можно сделать с этим "Эсавом". Возможно, можно сделать из него четырехсерийный фильм из двух частей. Он получился слишком большой, и я сейчас пытаюсь понять его судьбу", - добавил он.

Фильм "Эсав" снят в Израиле на английском языке с участием Харви Кейтеля, Юлии Пересильд и Ксении Раппопорт. В основе ленты - роман Меира Шалева, который рассказывает историю отношений братьев-близнецов.