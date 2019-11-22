{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лунгин ищет площадку для показа своего нового фильма "Эсав"

Дата выхода киноленты пока не известна, рассказал режиссер

ВАРШАВА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Режиссер Павел Лунгин завершает работу над своим новым фильмом "Эсав" (Esau) и уже начинает подыскивать площадку для его показа. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил сам режиссер, принимающий в польской столице участие в 13-м фестивале российского кино "Спутник над Польшей".

"Фильм есть. Фильм существует. Сейчас мы начинаем искать для него какую-то площадку, платформу", - сказал Лунгин, подчеркнув, что дата выхода пока не известна.

"Я сейчас внутренне для себя решаю, что можно сделать с этим "Эсавом". Возможно, можно сделать из него четырехсерийный фильм из двух частей. Он получился слишком большой, и я сейчас пытаюсь понять его судьбу", - добавил он.

Фильм "Эсав" снят в Израиле на английском языке с участием Харви Кейтеля, Юлии Пересильд и Ксении Раппопорт. В основе ленты - роман Меира Шалева, который рассказывает историю отношений братьев-близнецов.

Теги
РоссияПольшаЛунгин, Павел Семенович
Реклама на ТАСС
Юбилей Окуджавы отметят концертом в зале им. Чайковского в Москве
Специальными гостями мероприятия станут немецкая группа Juno17 и польский коллектив Piramidy
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС