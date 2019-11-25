Фестиваль испано- и португалоязычных стран пройдет 30 ноября в Москве

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Фестиваль испано- и португалоязычных стран пройдет в Ибероамериканском культурном центре в Москве 30 ноября. Посетителей ждут языковые курсы, лекции, танцевальные мастер-классы, выставки, презентации книг, сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"В фестивале примут участие посольства испано- и португалоязычных стран, студенческие землячества, Институт Сервантеса в Москве, языковые школы, издательства и переводчики, танцевальные коллективы и музыканты", - сообщается на сайте.

Главным событием фестиваля станет литературно-музыкальный спектакль "Я - Федерико Гарсиа Лорка", посвященный известному испанскому поэту. На встрече, посвященной испанскому историку и философу Мигелю Леону Портилье, посетителям покажут фильм на испанском языке. Также состоятся публичные чтения романа в стихах "Евгений Онегин" Александра Пушкина на русском, португальском и испанском языках. Для детей пройдут уроки португальского языка и спектакли по мотивам бразильских сказок.

В фестивале примет участие шеф-повар посольства Португалии в России Рикардо Лопеш, он расскажет о традиционных для своей страны праздниках. Испанский художник Имас Село проведет авторскую экскурсию по собственной выставке "Города и горожане". В музыкальной программе фестиваля пройдет шоу, которое погрузит зрителей в атмосферу карнавального Рио-де-Жанейро, также состоится мастер-класс латиноамериканских танцев.

Все мероприятия фестиваля бесплатные. Для участия нужно зарегистрироваться.