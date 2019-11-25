Разработка ученых из Дагестана позволит создавать невидимую защиту для музейных экспонатов

МАХАЧКАЛА, 25 ноября. /ТАСС/. Ученые Дагестанского государственного университета (ДГУ) совместно с коллегами из США работают над технологией, позволяющей наносить на поверхность предметов защитные слои толщиной в один или несколько атомов. Как рассказал в интервью ТАСС ректор ДГУ Муртазали Рабаданов, разработка может применяться, в частности, для повышения сохранности музейных экспонатов.

"Мы совместно с Университетом Колорадо (США) ведем исследования по атомно-слоевому осаждению - это технология нанесения на поверхность тонких пленок толщиной в один или несколько атомов <…> С ее помощью можно будет наносить, например… защитные слои и для ювелирных изделий - того же кубачинского серебра или музейных экспонатов, книг, которые надо защитить от внешних воздействий. Важно, что это будет абсолютно незаметный слой, который при этом будет создавать надежную защиту, предотвращая любое взаимодействие с окружающей средой", - сказал Рабаданов.

По его словам, в настоящее время технология разработана, в университете ведется работы по ее совершенствованию.

"Мы… собираем новую установку (для атомно-слоевого осаждения - прим. ТАСС) с большой камерой. Сейчас для исследовательских целей мы используем маленькую камеру диаметром 5 см и высотой 0,5 см - в ней "выращиваем" атомные слои, проводя цикл за циклом: один цикл - это один слой. В новой камере диаметр рабочей зоны будет около 10 см, высота - 30 см, это позволит нам наносить такие слои на конкретные предметы", - пояснил собеседник ТАСС.

Он также добавил, что технология может применяться в том числе в медицине - например, для создания бактерицидного слоя на медицинских инструментах.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/7175019