Фильм об инициативной группе Bellingcat получил премию Emmy

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Лента, посвященная инициативной группе Bellingcat, стала лауреатом международной премии Академии телевизионных наук и искусств Emmy (International Emmy Awards) в номинации "Лучший документальный фильм". Церемония награждения лауреатов прошла в понедельник в Нью-Йорке, список победителей опубликован на сайте премии.

Картина "Bellingcat: Правда в мире постправды" (Bellingcat: Truth in a Post-Truth World) голландского режиссера Ганса Пула была впервые показана 15 ноября 2018 года в Нидерландах. Фильм повествует об истории интернет-организации с момента ее создания 15 июля 2014 года.

Bellingcat утверждает, что проводит независимые журналистские расследования, касающиеся, среди прочего, деятельности российских разведслужб, отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, а также катастрофы Boeing на Украине в июле 2014 года. Как ранее отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, западные журналисты открыто пишут, что Bellingcat "связан со спецслужбами, через него сливают информацию, которая должна возыметь некое воздействие на общественное мнение".

Лауреаты в других номинациях

В номинации "Лучший драматический сериал" награды удостоился британский многосерийный фильм "МакМафия" (McMafia) режиссера Джеймса Уоткинса. В основе сюжета картины лежит книга британского журналиста Миши Гленни "МакМафия: Серьезно организованная преступность" (McMafia: A Journey Through the Global Criminal Underworld, 2008). К настоящему моменту на экраны вышли два сезона сериала.

Лауреатом премии в номинации "Лучший телефильм/мини-сериал" стала картина "Тихая гавань" (Safe Harbour) австралийского режиссера Глендина Айвина. Представители Венгрии и Турции Марина Гера и Халук Бильгинер удостоились премий в номинациях "Лучшая актриса" и "Лучший актер".

Телесериал "Фалько" (Falco) режиссеров Эрнесто Контрераса и Джулиана Де Тавиры завоевал премию за лучшую американскую телепередачу, выпускаемую не на английском языке. В других номинациях лауреатами Emmy стали ленты из Бразилии, Великобритании, Колумбии и Нидерландов.

О премии

Emmy считается одной из самых престижных наград в индустрии, она присуждается лучшим телевизионным проектам, созданным за пределами США. Лауреатами премии ранее становились Хелена Бонэм-Картер, Дастин Хоффман, Кеннет Брана, Шон Бин. Статуэтки International Emmy также получали шоу Top Gear и сериал "Черное зеркало" (Black Mirror).

В новость были внесены изменения (07:31 мск) - приводится список победителей в других номинациях.