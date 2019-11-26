Клад монет времен Николая II стал ценнейшей находкой в Москве в 2019 году

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Клад монет XIX-XX века, обнаруженный в Костянском переулке, стал одной из самых ценных находок археологов в Москве в этом году. По предварительным оценкам, его стоимость составляет около миллиона рублей, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Важнейшая находка этого года - большой клад монет времен Николая II в Костянском переулке. В начале июля археологи нашли порядка 60 монет номиналом пять и десять рублей. Деньги датируют рубежом XIX и XX веков", - приводятся в сообщении слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Он уточнил, что клад был найден в жестяной коробке при разборке подвала существовавшего раньше здания. По мнению специалистов, монеты могли храниться там со времен революции или Гражданской войны. По предварительным оценкам, стоимость находки составляет около миллиона рублей. "Это один из самых крупных кладов, обнаруженных в столице за последние несколько лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самой древней находкой в 2019 году стали фрагменты глиняного сосуда на Гоголевском бульваре. Специалисты относят их к эпохе неолита - 4000-3500 годам до нашей эры. Археологи также обнаружили в районе Южное Медведково, где находилась усадьба князей Нарышкиных, часть фигурки из бивня мамонта XVIII века. А в сентябре на Остоженке нашли цельную шахматную фигурку слона из набора XVII-XVIII веков, вырезанную из кости.