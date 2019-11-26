Работы Репина, Шишкина и Поленова покажут на антикварном салоне в Москве

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Юбилейный, 45-й, Российский антикварный салон впервые в своей истории состоится в Гостином дворе и пройдет с 27 ноября по 1 декабря 2019 года. Посетители увидят работы Ильи Репина, Ивана Шишкина, Василия Поленова, Натальи Гончаровой, а также редкую антикварную мебель, оружие, ювелирные изделия и предметы дизайна, рассказали организаторы на пресс-конференции во вторник.

"Сегодня открываем салон в первый раз на новом месте после более чем 20 лет проведения антикварных салонов в Центральном доме художника. В Гостином дворе мы по распоряжению мэра в сотрудничестве с музейно-выставочным объединением "Манеж" делаем культурный квартал "Гостиный двор". Здесь уже сейчас располагается 25 художественных галерей, причем очень высокого уровня", - сказал журналистам во вторник в преддверии торжественного открытия салона Василий Бычков, глава компании "Экспо парк. Выставочные проекты", организующей антикварный салон и многие другие проекты в области культуры.

Центральное место на салоне займут отечественные антикварные галереи: "Альтруист", "Элизиум", "Русский авангард 10-30-х годов", "Антикварные сезоны", Антикварная галерея "Петербург" и другие. Здесь будут представлены полотна Ивана Шишкина, Василия Поленова, Ильи Репина, Константина Сомова, Зинаиды Серебряковой, Александра Дейнеки, Анатолия Зверева, а также скульптуры Паоло Трубецкого, Евгения Лансере, ювелирные изделия фирмы Карла Фаберже и дома Болин.

"Частная коллекция "Альтруист" сделала проект "Русский стиль", интересный тем, что это пять огромных панно - они в любом музее, показывающем русское искусство, могли бы сделать зал. Там же на стене висит Поленов, уникальное произведение", - сказала директор Российского антикварного салона Наталья Корень.

Галерея "Элизиум" покажет произведения Ивана Айвазовского, Николая Рериха, Натальи Гончаровой. "Практически каждый стенд способен показать маленькую музейную выставку, то есть у нас получается 52 музея на одной выставке. Еще прекрасная галерея "Антикварные сезоны" у нее помимо Шишкина, Айвазовского, Репина, Поленова есть произведения Похитонова", - рассказала директор салона.

Специальный проект

Специальным проектом станет некоммерческая выставка "Тренды коллекционирования в России". Ее представляет Международная конфедерация коллекционеров, антикваров и арт-дилеров (МККААД), отмечающая 15-летний юбилей. В экспозиции более 50 произведений из частных коллекций, рассказывающих об основных направлениях собирательства, сформировавшихся в нашей стране.

Ряд галерей подготовил тематические экспозиции. Например, старейшая антикварная галерея "Петербург" представит шедевры русской живописи середины XIX - первой трети XX века из 20 знаковых произведений. В центре экспозиции - живописное полотно "Натурщица", созданное Репиным в 1920-е годы.

Галерея "Веллум" покажет экспозицию "Женщины в искусстве и искусство женщин", где будут представлены как образы женщин, созданные Филиппом Малявиным "Молодая баба на фоне церкви" и Карлом Беггровым "Юпитер в образе Дианы и нимфа Каллисто", так и живописные произведения Ольги Делла-Вос-Кардовской, Ольги Остроумовой-Лебедевой, Александры Коноваловой. На стендах других галерей можно будет увидеть пейзаж "Ночной Париж" Константина Коровина и эскизы Натальи Гончаровой.

Антикварная мебель и ювелирные изделия

Также посетители смогут полюбоваться редкой антикварной мебелью, которую покажет галерея "Русская усадьба" - на стенде будут представлены предметы интерьера XVII - начала ХIХ века от барокко и классицизма до ампира. "Частное собрание Михаила Суслова" из Санкт-Петербурга представит комплект мебели из обстановки кабинета и столовой начала ХХ века, изготовленной в стиле национального романтизма.

Галерея "Искусство Востока" участвует в салоне с коллекцией японского декоративно-прикладного искусства периода Мэйдзи (1868-1912), а галерея "Инартэкс" - с подборкой французского художественного стекла эпохи модерн. Санкт-петербургская галерея "Застава" привезет в Москву антикварное оружие разных стран мира, а также мундиры и форменные головные уборы, награды.

Впервые отдельный квартал "Арт&Дизайн" будет посвящен новейшему искусству и коллекционному дизайну. В нем участвуют галереи "Эритаж", "Арт-Бокс/Е.К.Арт-Бюро", "Тираж 1/1" PA Gallery. Здесь же разместятся представительства российских дизайнеров Ольги Солдатовой, Анастасии Панибратовой и Марии Романовой.

Дар Музею Маяковского

Одна из традиций салона - передача в дар музеям произведений искусства от антикваров. В этом году Анатолий Боровков, владелец галереи "Русский авангард 1910-30-х годов", преподнесет Музею Владимира Маяковского картину Елены Ефремовой-Гейдор "Посещение АХР Маяковским".

"История создания полотна необычна: Иван Гейдор - однокурсник Елены Ефремовой и будущий муж, поспорил с приятелями по АХР (Ассоциация художников революции), что когда к ним приедет поэт, он запросто подойдет и заговорит с ним. Когда на выставку прибыл Маяковский, Иван подошел к нему и попросил закурить. Именно этот момент и запечатлен на картине Елены Ефремовой-Гейдор, написанной много лет спустя, как воспоминание о молодости", - рассказывают в пресс-службе салона.

Помимо экспозиции в рамках салона пройдут юридический форум, лекция "Трехликие Троицы: история парадокса" Сергея Зотова, соавтора книги "Страдающее Средневековье", конференция "Ювелирные бренды как национальная гордость России", дискуссии и другие мероприятия.

О салоне

Российский антикварный салон - единственная крупная выставка антиквариата в стране. Традиционно участниками салона являются не только ведущие антикварные галереи России и стран СНГ, но также Западной Европы и США.

В прошлые годы салон традиционно проходил в Центральном доме художника, но с апреля 2019 года здание ЦДХ перешло Третьяковской галерее, поэтому 45-й салон проходит в Гостином дворе.

Организатором салона выступает "Экспопарк Выставочные проекты". Мероприятие пройдет под патронатом Министерства культуры Российской Федерации и департамента культуры Москвы.