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Неделя русского языка началась в Берлине с минуты молчания в память Вербицкой

Советник президента России по культуре Владимир Толстой подчеркнул, что Германия "является одним из лидеров по распространенности русского языка"

БЕРЛИН, 27 ноября. /ТАСС/. Десятая по счету "Неделя русского языка" началась во вторник вечером в столице Германии. Церемония открытия прошла в посольстве России в Берлине.

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Собравшиеся почтили минутой молчания память президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой, которая умерла 24 ноября на 84-м году жизни.

"Нам в Германии и немецким друзьям она [Вербицкая] близка как один из соучредителей формата "Петербургский диалог", - напомнил глава российской дипмиссии Сергей Нечаев. "Мы знаем, с какой тщательностью, кропотливостью и душой она всем этим занималась", - добавил посол.

"Сегодня здесь собрались все те, кого волнует судьба русского языка, кто понимает необходимость усиления и расширения системного преподавания, в том числе за рубежом, и кто ежедневной преподавательской, научной, общественной работой и личным примером наглядно демонстрирует образ России, раскрывает всемирное значение и мощь нашей литературы, нашего языка и культуры в целом", - подчеркнул Нечаев. "Ваш вклад в углубление взаимопонимания и доверия между народами путем укрепления русского языка трудно переоценить", - обратился он к собравшимся.

Советник президента РФ по культуре, глава Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы Владимир Толстой со своей стороны подчеркнул, что "Германия, бесспорно, является одним из лидеров по распространенности русского языка, причем не только как первого, родного, или как языка общения, но и как иностранного языка, изучаемого в школах". "Для нас исключительно важно поддерживать этот статус русского языка в Германии, оказывать все возможное содействие преподавателям русского языка в немецких школах и университетах", - заявил он. По его словам, традиционная "Неделя русского языка" является "важным и эффективным инструментом поддержки немецких русистов, создания благоприятной атмосферы для сохранения позиций русского языка" в ФРГ.

"Неделя русского языка" организована совместно Россотрудничеством, Ассоциацией учителей русского языка Берлина, Сенатом Берлина, Фондом "Русский мир", Университетом имени Гумбольдта, Российским университетом дружбы народов и другими учреждениями и организациями. Конференция, посвященная по проблемам русского языка, будет проходить в стенах Российского центра науки и культуры в столице ФРГ по 30 ноября.

Теги
ГерманияРоссияТолстой, Владимир Ильич
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