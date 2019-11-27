Путин и Медведев поздравили Галину Польских с юбилеем

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили актрису театра и кино Галину Польских с 80-летием.

"Многие годы вы преданно служите искусству, подаете пример вдохновенного творческого труда. Ваши работы в кинематографе всегда интересны и талантливы, они по праву пользуются профессиональным признанием и искренней любовью зрителей", - подчеркнул президент в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Владимир Путин также пожелал актрисе здоровья, благополучия и новых ролей.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в свою очередь отметил, что дебютная работа в картине "Дикая собака динго" стала судьбоносной для артистки, ведь рассказанная ею история покорила зрителей не только у нас в стране, но и в Венеции, Вене, Лондоне. "Этот триумф открыл вам путь в кинематограф, подарил встречу с замечательными режиссерами и яркие роли", - отметил он.

"Создавая разные образы современниц, женщин с необычной судьбой, каждый раз вы с особой искренностью и достоверностью передаете их характеры, чувства, переживания. Именно поэтому ваши работы в кино и на театральной сцене всегда становятся событием, дарят незабываемые впечатления. А огромная любовь зрителей сопровождает вас всю жизнь", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Галина Польских - российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР (1979). Снималась в фильмах "Я шагаю по Москве", "Суета сует", "Любить по-русски", "Тени исчезают в полдень", "Человек с бульвара Капуцинов" и другие.