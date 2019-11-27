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"Русские торги" принесли аукционным домам в Лондоне почти $50 млн

Британский галерист Джеймс Баттервик, специализирующийся на торговле русским искусством, при этом считает, что итоговые цифры могли быть и выше
Картина Ивана Клюна "Сферический супрематизм" Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Картина Ивана Клюна "Сферический супрематизм"
© Сергей Карпухин/ТАСС

ЛОНДОН, 28 ноября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Юрий Михайленко/. Суммарная выручка осенней недели "русских торгов" в Лондоне составила £37,5 млн ($48,5 млн). Об этом свидетельствуют итоговые результаты, полученные ТАСС в среду от четырех аукционных домов, которые традиционно принимают участие в проводимых два раза в год торгах.

На них выставляются картины русских и советских художников, предметы декоративно-прикладного искусства, иконы. В этот раз были также проведены торги редкими книгами и манускриптами. Общая выручка аукционных домов превысила итоги предыдущей "русской недели", прошедшей в июне этого года. Тогда лотов было реализовано на £35,74 млн ($45,06 млн).

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Впрочем, британский галерист Джеймс Баттервик, специализирующийся на торговле русским искусством, считает, что итоговые цифры могли быть и выше. "У меня есть ощущение некого застоя. Результаты стабильные, но в то же время приобретений со стороны русских дилеров было не так много, а ведь именно дилеры являются мотором рынка", - сказал эксперт.

Топ-лот от Sotheby's

Самым дорогим реализованным лотом "русской недели" стала картина одного из мастеров русского авангарда Ивана Клюна (1873-1943) под названием "Сферический супрематизм". Она была продана аукционным домом Sotheby's. Сумма, заплаченная за произведение Клюна, который был близким другом Казимира Малевича (1879-1935), составила £4,9 млн ($6,3 млн).

"У меня была огромная надежда, что картина Клюна уйдет намного дороже, я даже проспорил своему другу, потому что сказал, что она будет продана за £8 млн. Как человек, занимающийся авангардом, я считаю, что это лучшая картина, представляющая это течение, которая появилась на рынке за последние 25 лет. И ушла она очень дешево, просто за нее не захотели биться", - сказал Баттервик.

Ранее "Сферический супрематизм" находился в собрании известного коллекционера работ русских авангардистов - родившегося и много десятилетий прожившего в СССР грека Георгия Костаки. В 60-х годах он приобрел целый ряд произведений художника у его дочери Серафимы. "Сферический супрематизм" - одна из немногих картин, которые ему удалось вывезти из СССР в 1977 году, на ее оборотной стороне проставлен штемпель об экспорте из Советского Союза.

Общая выручка Sotheby's составила £18,1 млн ($23,4 млн).

Итоги Christie's

У Christie's топ-лотом стала картина Николая Фешина (1881-1955) "Дама за маникюром. Портрет мадемуазель Жирмо". Она ушла с молотка за £2,3 млн ($3 млн). Фешин родился в Казани в семье владельца иконостасной мастерской. Ученика Ильи Репина называли "современным Микеланджело" и лучшим мастером портретного жанра России. В 1923 году он навсегда покинул родину, не смирившись с революцией, и провел остаток жизни в США.

Картина "Сухостой" Ивана Шишкина (1832-1898) была продана чуть более, чем за £1 млн ($1,33 млн) при оценке в £700-900 тыс. ($0,9-1,2 млн), а написанная в 1873 году Иваном Айвазовским (1817-1900) "Искья на закате" была приобретена за £491 тыс. ($635 тыс.). Общая выручка Christie's от продажи картин и предметов искусства составила £12 млн ($15,5 млн).

В этом году в рамках осенней "русской недели" состоялся также аукцион Christie's "Россия: выдающиеся книги и манускрипты". Его итоговая выручка составила £2,13 млн ($2,75 млн). Топ-лотами торгов стали первое издание сборника стихов Осипа Мандельштама "Камень", выпущенное в петербургском издательстве "Акмэ" в 1913 году на средства автора, и проданное за £175 тыс. ($226 тыс.), а также прижизненное издание романа "Евгений Онегин" Александра Пушкина, ушедшее с молотка за £118,8 тыс. ($153 тыс.).

В общей сложности вниманию коллекционеров были представлены почти две сотни редких книг и манускриптов, охватывающих четыре столетия: от томов XVII-XVIII веков на церковнославянском до первых светских изданий, включая учебное пособие по математике Леонтия Магницкого, а также произведения ведущих авторов "золотого века" русской литературы.

Аукционы MacDougall's

Сразу два аукциона в ходе "русской недели" провел также аукционный дом MacDougall's, предложивший ценителям как произведения советских и российских художников, созданные в последние 40 лет, так и картины признанных мастеров русской живописи. Суммарная выручка обоих аукционов достигла £4,1 млн ($5,3 млн).

Картина яркой представительницы русского авангарда Натальи Гончаровой (1881-1962) L'Espagnole ("Испанка") была продана за £948 тыс. ($1,22 млн). За £560 тыс. ($722 тыс.) ушел с молотка "Портрет моего отца" творившего в эмиграции русского художника-сюрреалиста Павла Челищева (1898-1957).

На торгах работами современных российских художников наибольшим спросом пользовались картины московского концептуалиста Ивана Чуйкова. За £121,5 тыс. ($157 тыс.) при оценочной стоимости £25-30 тыс. ($32-39 тыс.) была продана написанная им в 1992 году работа "Номер 10" из серии коллажей "Открытки". Картина "Номер 7" из той же серии была продана за £63,4 тыс. ($82 тыс.).

Торги Bonhams

Итоговая выручка торгов аукционного дома Bonhams составила £1,21 млн ($1,55 млн). На них за £250 тыс. ($320 тыс.) была продана ранняя работа Гончаровой "Березы", созданная в 1906 году. Среди самых дорогих реализованных лотов на торгах Bonhams были также две картины Николая Рериха (1874-1947) - "Горный пейзаж к картине "Шамбала" (1928-1929) и "Канченджунга" (1924), проданные за £138 тыс. ($178 тыс.) и £53 тыс. ($69 тыс.), соответственно.

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