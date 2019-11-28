Всероссийский фестиваль детской книги открывается в Москве

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Шестой Всероссийский фестиваль детской книги откроется в пятницу в Российской государственной детской библиотеке (РГДБ). В рамках книжного смотра с 29 ноября по 1 декабря пройдет более 100 презентаций книг, встреч с писателями и мастер-классов.

"Вся программа - это более 100 встреч, из которых около половины - презентации новых книг и общение с писателями. Известный детский поэт Анастасия Орлова представит дебютную серию книг, которая называется "Читатель родился!", это книжки для самых маленьких с колыбельными, написанными современными авторами. К нам придет Анна Старобинец с пятой частью своего бестселлера "Зверский детектив" и другие авторы, среди которых Ксения Драгунская и Андрей Усачев. <…> Фестиваль продлится с 29 ноября по 1 декабря, нон-стоп с утра до вечера, вход бесплатный, регистрация заранее не нужна", - рассказала ТАСС представитель пресс-службы библиотеки.

Особенность фестиваля этого года в том, что он будет посвящен научно-популярной литературе. "Поэтому большая часть программе отдана встречам с известными популяризаторами науки. Впервые они придут в библиотеку, будут показывать свои шоу и общаться с детьми.Педагог Александр Толмачев, зоолог Илья Гомыранов расскажут про насекомых России, Максим Политкин "окунет" гостей в мир мифических существ. Будут также интересные научные шоу, все это будет совершенно бесплатно", - добавили в пресс-службе.

По окончании фестиваля в РГДБ откроется выставка "Библиотека на фоне детской литературы", которая расскажет о 50-летней истории библиотеки и ее друзьях - писателях, художниках, режиссерах, актерах. Открытие выставки состоится 6 декабря, для посетителей она начнет работу 9 декабря.

Программа книжного смотра

Гости фестиваля первыми увидят обновленную после ремонта библиотеку.

"В декабре РГДБ отмечает 50 лет с момента подписания указа об образовании Государственной республиканской детской библиотеки. Соответственно, это была первая в стране главная детская библиотека. За эти 50 лет она сохранила свой статус, более того, стала одной из крупнейших в Европе детских библиотек, если не в мире. С фестиваля мы начнем отмечать наш юбилей, мы будем награждать лучшего читателя РГДБ, которого выбирали весь этот год. Посетители фестиваля смогут первыми оценить обновленную РГДБ, потому что библиотека пережила реконструкцию, была отремонтирована - это новые интерьеры - светлые и яркие", - рассказали ТАСС в пресс-службе библиотеки.

Программа книжного фестиваля в РГБД также предусматривает театральные представления. В киноконцертном зале библиотеки можно будет посмотреть спектакли от ведущих столичных театров и театральных студий "Отражение", "Снарк", "Дети райка" и популярные научные шоу.

Утренняя программа каждого из дней будет начинаться с показа мультфильмов. "Анимационная программа подготовлена Всероссийским государственным институтом кинематографии имени Герасимова (ВГИК). В программу включены лучшие работы студентов ВГИКА. <…> В РГДБ хранится одна из самых больших коллекций диафильмов. До сих пор их смотрят с огромным удовольствием. Диафильм - это жанр, который требует обязательно того, кто будет читать и рассказывать. У нас это будут делать популярные молодые актеры, - это Дарья Мельникова, Иван Жвакин, Юлия Такшина и многие другие", - подчеркнул представитель РГДБ.

РГДБ разделит большой книжный праздник с юными читателями из других городов. 19 ноября в поездку по городам России отправился библиомобиль "Первый книжный". В салоне художник-иллюстратор Евгений Антоненков, писатель и поэт Игорь Жуков и сотрудник отдела творческого развития РГДБ Надежда Графова. В течение пяти дней они проведут встречи с читателями и мастер-классы в библиотеках и школах Тулы, Орла и Курска.